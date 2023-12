Alors qu’on s’approche du tiers de la saison NBA 2023-24, c’est toujours intéressant de faire un premier point sur la course aux différents trophées individuels. Dans l’Apéro TrashTalk du jour, place à celle pour le Coach de l’année.

Qui est le meilleur Coach de la NBA ? Erik Spoelstra. Pardon on recommence. Qui est le meilleur Coach de la NBA cette saison ? Joe Mazzulla, Nick Nurse ou Jason Kidd qui portent solidement leurs équipes dans les premières places de leurs Conférences respectives ? Chris Finch, Jamahl Mosley ou Mark Daigneault qui n’en finissent plus de surprendre ? Ou même Rick Carlisle où Mike Brown et leurs jeux spectaculaires. Voici les avis de nos Hexperts et après les 46 minutes de vidéo, nous sommes sûrs que vous aurez le votre.