La course au Coach de l’année 2021-22 : qui est sur le podium, qui est numéro 1 ? Apéro TrashTalk

Après le Rookie de l’Année et la meilleure progression, on attaque aujourd’hui un apéro spécial sur les coachs. Alors, qui pour remporter le titre de Coach Of the Year ?

Ici, le lien magique censé accompagner absolument toutes vos journées et toutes vos nuits.

On va parler schémas, ardoises, systèmes et rotations à l’heure du déjeuner. Vous l’aurez deviné, on cause des gars en costard sur le bord du terrain et plusieurs ont fait du sacré bon boulot. Avec un début de saison qui regorge de bonnes surprises, ils sont nombreux à avoir un dossier qui claque pour la récompense annuelle. Steve Kerr et Monty Williams au sommet à l’Ouest, Steve Nash à Brooklyn, Billy Donovan pour le renouveau des Bulls, J.B. Bickerstaff et son tall ball à Cleveland, sans oublier quelques outsiders qui pourraient venir jouer les trouble-fêtes (Finch, Jenkins ?). On fait le point sur la situation de chacun et ce qui pourrait faire la différence au moment de mettre l’enveloppe dans l’urne. Beaucoup de candidats, des choix à faire et comme d’habitude, on vous pose un petit podium temporaire après deux mois de compétition. C’est l’heure de se mouiller !

Déjà le troisième apéro spécial awards et on a donc atteint la moitié des festivités. Comme d’hab, on vous laisse vous poser peinard et on s’occupe du reste. Let’s go !