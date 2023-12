Après son retour épique à la Nouvelle-Orléans, Ja Morant a joué son premier match à Memphis cette nuit depuis sa suspension de 25 matchs. Comme prévu, l’ambiance à l’intérieur du FedExForum était folle !

Il y a encore quelques semaines, on pouvait s’acheter une place à seulement 4 dollars pour voir jouer les Grizzlies. Le public de Memphis était “mort” pour reprendre les termes d’Anthony Edwards, et tout le monde (ou presque) venait s’imposer sur le parquet des hommes de Taylor Jenkins.

Aujourd’hui, tout a changé. Grâce à un homme : Ja Morant.

Le meneur star des Grizzlies a fait sa première apparition à Memphis jeudi contre les Pacers, son deuxième match depuis son retour de suspension. Ça bouchonnait aux alentours du FedExForum avant le match, les guichets étaient fermés, certains supporters ont organisé une parade pour fêter son retour, et le premier rang était rempli de célébrités. On se serait cru en Playoffs, excepté qu’on est en décembre.

“Il faut rendre hommage aux fans, c’était incroyable.” – Taylor Jenkins, coach des Grizzlies

Une ambiance de folie donc, qui manquait cruellement aux Grizz depuis le début de saison. Mais sur le terrain aussi, l’effet Ja Morant était évident.

On a vu une équipe de Memphis remplie d’énergie, une équipe qui a pris du plaisir à jouer ensemble, une équipe qui a repris ses petites célébrations, comme lors de ces dernières années quand les Grizzlies étaient une franchise montante de la Conférence Ouest. Oui, rien que par sa présence, Morant apporte tout ça.

“Je voulais m’assurer qu’on prenne tous du plaisir, peu importe ce qui se passe. C’était ça mon message. Et ça s’est vu à travers l’énergie de l’équipe. Quand on réalise un alley-oop, le banc devient fou, les joueurs crient et se checkent entre eux. C’est notre basket ça. Voilà qui nous sommes.” – Morant

Avec le retour de Ja Morant, les Grizzlies redeviennent en quelque sorte les Grizzlies.

Alors évidemment, il y en a du chemin à parcourir pour Memphis. Malgré sa deuxième victoire consécutive contre Indiana cette nuit, l’équipe de Morant reste pour l’instant dans les bas-fonds de la Conférence Ouest avec un bilan de seulement 8 victoires pour 19 défaites. Il va falloir réaliser une grosse série et gagner régulièrement pour espérer accrocher ne serait-ce que la dernière place pour le play-in tournament. Tout ça alors qu’il y a encore du beau monde à l’infirmerie.

Mais aujourd’hui, l’essentiel est ailleurs.

L’essentiel, c’est que les Grizzlies ont retrouvé leur âme, leur identité, leur swag comme ils disent là-bas. Et Ja Morant en est la raison principale.

