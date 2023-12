La belle histoire du jour : Dorian Finney-Smith a retrouvé son papa… 30 ans après l’avoir quitté

Emprisonné pour une affaire de meurtre en 1995, le père de Dorian Finney-Smith (Nets) vient d’être libéré de prison. Les retrouvailles entre papa et fiston ont été particulièrement émouvantes, c’est la belle histoire du jour.

En 1995, il a accompagné un tueur tout en étant armé, mais n’a blessé personne, et il a pris 44 années de prison. Mauvais conseils de la part de son avocat, et voilà Elbert Smith privé de l’enfance de son fils, Dorian. Il a été – ce mardi 19 décembre – libéré après plus de 25 ans derrière les barreaux, notamment grâce à l’aide juridique des Mavericks, l’ancienne équipe de ce cher DFS. Forcément, le timing de libération lié à celui de Noël… difficile de faire un plus beau cadeau pour le fils, comme il l’explique au Dallas Morning News.

“C’est le meilleur cadeau de Noël que j’ai jamais reçu. Après la naissance de mes enfants, c’est un des plus beaux jours de ma vie.” – Dorian Finney-Smith

Ses petits-enfants ont d’ailleurs trouvé que Dorian ressemblait beaucoup à son père. Tout cela est très touchant, mais ces retrouvailles, comme le joueur l’a indiqué, n’auraient pas pu être possibles sans l’aide de Dallas. Mark Cuban, Nico Harrison et même Rick Carlisle ont participé à diverses audiences, témoigné pour permettre d’obtenir la libération conditionnelle. Un geste plein de classe, qui restera gravé à jamais.

“Merci à la famille Mavericks pour tout ça. Cela dépasse le basket. On ne peut même pas mettre des mots sur ce qu’ils ont fait dans cette situation” – Dorian Finney-Smith

After nearly 30 years, Dorian Finney-Smith reunites with father: the ‘best Christmas gift’ https://t.co/hEvs9qStYQ

