Killian Hayes absent au moins deux matchs de plus : bobo relou au pouce, rendez-vous en fin de semaine pour une nouvelle update

Déjà forfait pour le combat entre Isaiah Stewart et LeBron James lors de la rencontre de dimanche ayant opposé les Pistons aux Lakers, Killian Hayes ne reviendra pas tout de suite sur les parquets. Le Frenchie restera en effet à l’infirmerie pendant plusieurs jours, et ratera au moins deux matchs de plus.

Il va falloir patienter un peu avant de revoir Kiki sur les terrains. Jusqu’à quand ? Vendredi minimum et une rencontre face aux Clippers. Comme l’indique le Detroit Free Press, Killian Hayes va rater au moins les deux prochains matchs des Pistons – contre le Heat mardi et à Milwaukee mercredi – à cause de son bobo au pouce gauche. Officiellement, Hayes souffre d’une entorse et les Pistons ont choisi de laisser le jeune meneur tricolore sur la touche ces prochains jours afin que la douleur se calme un peu. Dana Gauruder du Detroit Free Press a précisé que la blessure au pouce de Killian s’est aggravée lors des deux derniers matchs joués par le Frenchie, contre les Pacers et les Warriors. On dit « aggravée » car cette blessure ne date pas d’hier. Il y a trois semaines, Killian Hayes avait déjà raté une rencontre à cause de ce même pépin au pouce gauche. C’était le 5 novembre dernier, contre les Nets. Si on ajoute le forfait de dimanche face aux Lakers, Kiki va donc rater son troisième et quatrième match de la saison, et peut-être plus si ça ne s’arrange pas d’ici la fin de la semaine. Rendez-vous dans quatre ou cinq jours pour une nouvelle update, en espérant qu’elle soit plus réjouissante que celle-ci.

Killian Hayes will miss at least the next 2 Pistons games with the left thumb injury. He first sat out Nov. 5 with that injury and has had it aggravated several times since. — Keith Langlois (@Keith_Langlois) November 22, 2021

C’est un mini coup d’arrêt pour Killian. Bien évidemment, ça n’a rien à voir avec sa blessure à la hanche qui a plombé une bonne partie de sa saison rookie l’an passé, mais c’est pas top quand on sait que le jeune Frenchie galère toujours autant à trouver son rythme offensif : 5,6 points, 3,5 rebonds et 3,5 passes de moyenne cette saison, à 31,5% au tir, c’est dur quand même. On ne veut pas perdre espoir car sa belle performance contre Toronto récemment – 13 points, 10 caviars – prouve bien que Kiki a du talent et du potentiel dans les mains, mais pour l’instant il n’a pas réussi à surfer sur la vague. On croise les doigts pour un retour rapide afin qu’il puisse se remettre en selle et continuer à trouver ses marques. On le sait, son évolution passe clairement par des progrès au scoring et au shoot, lui qui possède déjà de grosses bases dans le playmaking ainsi qu’en défense. Et pour ça, faut jouer, faut se lâcher.

Aux côtés du numéro un de la Draft 2021 Cade Cunningham, Killian Hayes continue de se chercher et ce petit passage à l’infirmerie ne va pas arranger les choses. Cependant, si ça peut permettre à Kiki de revenir avec un pouce qui fait moins mal, on prend hein.

Source texte : Detroit Free Press