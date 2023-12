Isaiah Stewart n’a pas participé à la dernière rencontre des Pistons face aux Celtics. Et pour cause, l’intérieur s’est blessé au gros orteil droit et manquera les deux prochaines semaines de compétition.

Les dieux des blessures ont décidé que les Detroit Pistons étaient trop performants ces derniers temps et ont choisi de leur donner un désavantage. Isaiah Stewart, l’intérieur de 22 ans souffre, selon Adrian Wojnarowski, d’une entorse au gros orteil droit et manquera 10 à 14 jours de compétition.

Pistons F/C Isaiah Stewart is expected to be out 10-to-14 days with a right great toe sprain, team says.

Un coup dur pour les Pistons dans leurs ambitions de Playoffs.

Plus sérieusement, Detroit va devoir, lors des deux prochaines semaines, s’appuyer encore davantage sur Jalen Duren à l’intérieur. James Wiseman va également voir son nombre de minutes augmenter et enfin lors du match contre les Celtics, c’est Kevin Knox qui avait bénéficié de la blessure de son coéquipier en démarrant dans le cinq majeur des Pistons.

Au retour d’Isaiah Stewart, son équipe sera peut-être sur 35 défaites consécutives. Or, oui, cette information n’est pas très pertinente dans le contexte de la blessure de l’intérieur, mais c’est toujours un petit peu marrant de le rappeler.

