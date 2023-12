Les Bulls donnent des (bonnes) nouvelles de Lonzo Ball

Absent des parquets NBA depuis janvier 2022, Lonzo Ball est un peu tombé dans l’oubli ces derniers mois. Mais les Bulls viennent de redonner des nouvelles du meneur et elles sont plutôt bonnes.

C’est le coach de Chicago Billy Donovan qui a lâché la dernière update concernant Lonzo. Une update qui devrait donner le sourire aux fans des Taureaux ce matin.

Pour ceux qui n’ont donc pas vu l’info, Billy Donovan a indiqué que Lonzo Ball allait courir à nouveau en janvier 🙏

Lonzo ne sentirait plus les douleurs ressenties jusqu’ici au genou, et il va pouvoir recommencer à sprinter. pic.twitter.com/dQmHaCYCBk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2023

Plus de douleurs au genou, et bientôt le retour de la course ? Ce serait un grand pas dans la bonne direction pour Lonzo Ball.

Pour rappel, Ball a été victime d’une déchirure du ménisque (au genou gauche) en janvier 2022, et a enchaîné les opérations depuis. Il a même subi une greffe de cartilage au genou en mars dernier. D’ores et déjà annoncé forfait pour l’ensemble de la saison 2023-24, beaucoup se demandent si Lonzo rejouera en NBA un jour, que ce soit à Chicago ou ailleurs. Aujourd’hui, on a envie d’y croire.

“Son attitude, et l’optimisme qu’il dégage concernant un retour sur les parquets, c’est quelque chose que j’admire. Car quand vous traversez ce qu’il traverse, c’est très facile de commencer à douter. On espère qu’il va pouvoir recommencer à courir en janvier, c’est le plus gros test.” – Billy Donovan

Source texte : ESPN