Si ce soir, j’ai pas envie d’rentrer tout seul. Si ce soir j’ai pas envie d’rentrer chez moi. Si ce soir j’ai pas envie d’ fermer ma gueule. Si ce soir j’ai envie d’ me casser la voix.

Au détail près que je rentrerai logiquement tout seul, ces paroles de Patriiiiiiiick Bruel collent pas mal à l’actualité du jour à Bourg-en-Bresse.

En effet, ce soir à 21h, et après une cinquantaine de matchs scoutés de près cette saison, il est probable que je doive me résoudre à vivre au milieu de 3 500 personnes le dernier match de Zaccharie Risacher en France. Et c’est dur.

Allez reste, allez reste encore un peu.

Reste encore un peu Zacch. Car… quel bonheur d’avoir pu accompagner ton explosion cette saison, dans un club qui semblait fait pour être le partenaire idéal, un club qui, ô plus grand des hasards, est aussi celui du mon cœur.

Peu importe le résultat.

Quel bonheur et quel honneur ça aura été de suivre de si près l’explosion de cet immense crack 🙏 https://t.co/xBNwZViSTR

Une saison incroyable, en championnat, en Coupe d’Europe. Un gamin débarqué de pas bien loin, Tassin-la-Demi-Lune (vrai nom de commune), Villeurbanne, et donc Bourg-en-Bresse, tremplin qui aura fait passer Zaccharie du statut d’ado timide à celui d’international et de potentiel first pick de la Draft. Alors qu’il est toujours un ado timide. Les Bulls, les Spurs, les Pistons, les Hawks, autant de franchises NBA ayant envoyé du beau monde cette année dans le 01 pour voir le phénomène de plus près.

C’est un beau roman, c’est une belle histoire, c’est une romance d’aujourd’hui, de celles dont on se souviendra probablement dans pas mal d’années. Ce matin la JL Bourg est menée 2-1 face à une équipe de Monaco taillée pour exploser tout le monde en France. La JL tient le choc et offre une vraie opposition à l’une des meilleures équipes d’Europe, mais ce soir la ligne qui sépare l’honneur de combattre et l’abandon par manque de force est fine. D’abandon il n’y aura pas, on vous le promet, mais les chances de voir Zaccharie et la JL tomber ce soir les armes à la main sont assez élevées.

En cas de victoire de Bourg ce soir ? Il faudra aller disputer un match 5 samedi à Monaco, pour l’histoire. En cas de défaite ? Un livre à refermer, un livre dont on sait qu’il n’y aura pas de Tome 2, mais qui sera néanmoins le premier d’une potentielle très belle collection. Grosse émotion à venir, j’annonce.

Match à suivre à partir de 21h sur Skweek