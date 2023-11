Ben Simmons absent au moins une semaine de plus

Éloigné des terrains depuis début novembre, Ben Simmons ne rejouera pas ce mois-ci. Il sera en effet réévalué dans sept à dix jours pour sa blessure au dos.

Il faudra patienter avant de revoir Ben Simmons sur les parquets NBA.

Comme l’indique Michael Scotto d’HoopsHype, un nouveau point sur l’état de santé du joueur sera fait dans environ une semaine. Pour rappel, Simmons souffre d’un problème nerveux dans la partie basse de son dos.

Brooklyn Nets forward Ben Simmons (left lower back nerve impingement) is continuing to improve with treatment and has begun light individual court work, team says. Another update will be given in 7-10 days.

— Michael Scotto (@MikeAScotto) November 22, 2023

On a un peu l’impression de revivre le scénario de la saison dernière quand Simmons a manqué la moitié de la régulière pour différents pépins, notamment au dos. Néanmoins, l’Australien progresse dans sa rééducation et a démarré le travail individuel sur le parquet, ce qui représente une première étape en vue d’un prochain retour. Il y croisera peut-être l’arrière Cam Thomas, également autorisé à s’entraîner après sa blessure à la cheville.

En six matchs cette saison, Ben Simmons tourne à 6,5 points, 10,8 rebonds et 6,7 passes de moyenne. Il avait semblé plutôt en jambes avant de se blesser, donnant des coups de boost à Brooklyn dans le jeu en transition, mais son impact au scoring était encore très limité…

Sources texte : ESPN / HoopsHype