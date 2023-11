Incroyable : Gregg Popovich demande aux fans des Spurs de ne pas huer Kawhi Leonard

Scène incroyable du côté de San Antonio, lors de ce Spurs – Clippers. Alors que Kawhi Leonard – ancien de la maison – est copieusement sifflé sur la ligne des lancers-francs… C’est Gregg Popovich qui a pris le micro de la salle et directement demandé au public d’arrêter ! Une demande qui a pourtant eu l’effet inverse.

Scène jamais vue en NBA : Gregg Popovich a lui même été prendre le micro du speaker du Frost Bank Center pour demander aux fans des Spurs de stopper leurs sifflements continus à Kawhi Leonard, ancien joueur de San Antonio ayant quitté la franchise. Le double champion NBA est toujours accueilli avec un traitement spécial dans le Texas, les supporters des Éperons ayant mal pris son départ pour Toronto en 2018.

Sur deux lancers-francs, c’en est trop dans l’esprit du technicien local. Le Pop’ file direction la table de marque, ne se fait pas entendre deux fois pour récupérer le micro et demande à la salle “d’arrêter ces conneries et laisser ces gars jouer ? C’est pas classe, et c’est pas qui nous sommes. ». Au moins, c’est clair.

Incroyable.

Gregg Popovich a pris le micro de la salle des Spurs pour demander aux fans d’arrêter de huer Kawhi Leonard.

« Est-ce qu’on peut arrêter ces conneries et laisser ces gars jouer ? C’est pas classe, et c’est pas qui nous sommes. »

La réaction du public ? Siffler deux fois plus fort, parfois en direction du coach des Spurs. La conséquence ? Kawhi se fâche un peu et prend le jeu à son compte au retour du vestiaire. Fallait pas l’énerver, messieurs dames.

Pour info, les fans ont hué ENCORE PLUS FORT et en direction de Pop par moments mdr 😭😭😭😭😭 https://t.co/TAqako3rfV

