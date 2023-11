Victor Wembanyama et les Spurs échouent de peu face aux Clippers (102-109)

Deuxième rencontre en trois jours face aux Clippers pour Victor Wembanyama et les Spurs. Nouvelle défaite, malgré un belle compétitivité jusqu’à la fin du match. Ce qu’on note, c’est surtout une bien meilleure soirée pour le Français, qui a été servi par ses coéquipiers et pu s’exprimer. Tout en ayant assuré à l’heure de rentrer ses lancers francs.

Voilà ce que nous nous disions, à l’heure d’allumer la télévision pour mater San Antonio : “Nouvelle purge à venir, courage…”. Est-ce que l’on avait tort ? Pas forcément, en tout cas pour le début de match. Les Clippers sont loins d’être bons, les Spurs sont carrément claqués au sol. Victor Wembanyama n’est pas trouvé (ni même vu ?) par ses coéquipiers. Il n’aura pris qu’un seul tir à la fin du premier quart, pour un passage parfait sur la ligne (3/3).

Le deuxième quart est marqué par un petit regain de forme des Spurs – alors déjà à la traîne au score – qui peuvent compter sur un public qui pousse suite aux quelques bribes de jeu organisé proposées par l’équipe locale. Un soutien qui se manifeste aussi par des sifflets copieux à l’égard des Clippers et particulièrement de Kawhi Leonard, l’ancien de la maison. Comportement qui ne plaît pas du tout à Gregg Popovich, qui va prendre le micro de la salle pour demander aux supporters de la boucler !

Scène surréaliste qui a pour effet d’intensifier les sifflets, parfois même en direction du coach des Spurs. Tyronn Lue tente de prendre un temps mort pour couper la dynamique de San Antonio, mais six petits points séparent les deux formations. De quoi nous offrir une deuxième partie de rencontre intéressante ?

Pas forcément… d’un point de vue collectif tout du moins. Car individuellement, Wembanyama va passer la seconde et envoyer quelques gros tirs, dont un alley oop tout en puissance servi sur un plateau par Zach Collins. On sent du mieux en terme d’énergie, comparé à la rencontre de lundi où l’on avait pu constater une forme de fatigue dans l’attitude du Vic’. Le jour de repos lui a fait du bien, il force plus son jeu proche du panier et subit moins les écrans de retards rugueux que les Voiliers lui envoient depuis le début du match. La barre des 20 unités est atteinte, mais les Clippers ont fait le trou au score. Kawhi Leonard n’a pas apprécié les sifflets, il s’est fâché.

Takeover du garçon pour créer l’écart, le reste du groupe pour le maintenir sereinement jusqu’à la fin de la rencontre ? Non ! Les Spurs ne lâchent pas, jouent à fond et reviennent à cinq points avec une minute à jouer. Quelques imprécisions, inhérentes à la jeunesse du groupe, permettront à Los Angeles d’assurer au prix d’une belle frayeur.

Les Spurs vont perdre un 10e match d’affilée, font toujours un forcing avec Jeremy Sochan à la mène. Toutefois, il y a eu de belles actions. La preuve que ce groupe peut faire du basket collectif s’il en a envie, qu’il peut titiller l’adversaire. Ne reste qu’à l’appliquer sur 48 minutes. Victor Wembanyama termine avec 22 points, 15 rebonds, 3 passes, 3 contres et 1 interception à 7/13 au tir et 7/7 au lancers francs. Une bien meilleure soirée que lors du dernier match, et c’est ce que l’on décide de retenir !