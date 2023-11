La saison NBA a repris ses droits, alors nous on reprend les bonnes habitudes avec le retour du récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Alors que Bronny James se rapproche d’un retour au jeu, l’autre fiston de LeBron – Bryce – quitte le lycée de Sherman Oaks Notre Dame pour retourner à Sierra Canyon, où il a évolué avec son frangin.

Selon BasketNews, les quatre pays suivants devraient accueillir les tournois de qualification olympiques pour les JO 2024 de Paris : la Grèce (à Athènes), l’Espagne (à Valence), la Lettonie (à Riga) et Porto Rico. Cela reste néanmoins à confirmer. Pour rappel, le tirage au sort des TQO est prévu le 27 novembre prochain.

L’infirmerie est déjà blindée à Memphis, mais il va falloir faire une petite place pour Jake LaRavia, touché à l’œil gauche et absent pour au moins 2-3 semaines. (Source : AP)

Devin Vassell (Spurs) va rejouer ce soir contre les Clippers. Touché aux adducteurs, il a raté les trois derniers matchs. (Source : The San Antonio Express-News)

Joel Embiid est forfait face aux Wolves ce soir. Motif : douleur à la hanche et back-to-back. (Source : The Athletic)

Blessé à l’aine, Cam Reddish (Lakers) doit passer des examens ce mercredi. Il pourrait rater plusieurs matchs. (Source : ESPN)

LeBron James quand on lui dit qu’il est plus âgé que le coach du Jazz Will Hardy :

D’après les fameuses sources proches du dossier, il ne faut pas s’attendre à un transfert de Zach LaVine (et son très gros contrat) dans les prochaines semaines. Rendez-vous à la prochaine trade deadline. (Source : The Athletic)

Alex Rodriguez et Marc Lore, propriétaires minoritaires des Wolves à l’heure de ces lignes (40%), sont en train de travailler sur un deal avec Carlyle Group (société d’investissement mondiale) pour obtenir des fonds supplémentaires afin de prendre le contrôle de la franchise. (Source : Front Office Sports)

