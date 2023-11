Blazers : Scoot Henderson assigné en G League pour se remettre en rythme

Blessé depuis trois semaines au niveau de la cheville, Scoot Henderson va passer par la G League avant de revenir en NBA. Les Blazers ne veulent pas prendre de risques avec leur rookie, dont les prestations ont été mitigées pour ses débuts.

Un passage avec le Rip City Remix et c’est reparti ? C’est en tout cas ce que les Blazers ont décidé pour leur rookie, Scoot Henderson. Le meneur – dont on attend énormément – n’a joué que cinq matchs avant de se faire mal à la cheville et d’être écarté des terrains. Un processus visant à remettre le joueur droit dans ses pompes d’un point de vue physique.

OFFICIAL: The @trailblazers have assigned guard Scoot Henderson to the @ripcityremix for return to court conditioning.

— Trail Blazers PR (@TrailBlazersPR) November 21, 2023

On peut aussi penser qu’au delà de la volonté de préparer au mieux son retour en NBA, la G League ne sera pas une mauvaise option pour Scoot, qui n’a pas connu le même démarrage que d’autres rookies de sa cuvée. Pour ses cinq premières rencontres en NBA, Henderson a proposé 8,8 points, 2,2 rebonds et 4,4 passes, à 34,6% au tir dont 9,5% à 3-points. Bien sûr, il s’agit du début de carrière et il ne faut absolument pas tenter d’analyser “facilement” ces chiffres en lui accolant directement une étiquette.

Toutefois, le voir revenir plus en confiance dans le jeu serait un vrai avantage pour Portland. C’est pour ça qu’un passage chez le Remix n’est pas une mauvaise chose pour Henderson selon nous sur le plan psychologique, même s’il ne s’agit d’entraînements pour le moment. La durée n’a pas été précisée, mais quand on parle d’un tel potentiel, il faut imaginer que les Blazers ne prendront aucun risque, même minime.

Source : @TrailBlazersPR