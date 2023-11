Le premier maillot porté par Victor Wembanyama en NBA vendu… 762 000 dollars !

Le premier maillot porté par Victor Wembanyama en NBA s’est vendu 762 000 dollars sur le site d’enchères de Sotheby’s. Un record absolu pour la première tunique d’un rookie, qui témoigne de la hype énorme autour de Wemby sur la planète basket.

Un chiffre à vous faire tourner la tête. Un peu moins en vue ces derniers jours avec les Spurs, Victor Wembanyama peut néanmoins compter sur une hype au beau fixe chez les fans et les collectionneurs. Le maillot qu’il a porté pour son premier match en NBA – face aux Mavericks – dont on attendait entre 80 000 et 120 000 dollars, s’est finalement vendu pour 762 000 dollars ! Il s’agit d’un record pour un maillot rookie d’un joueur en activité, puisque celui de Zion Williamson s’était vendu 80 400 dollars en 2020, précise ESPN. En comparaison, les maillots de Brandon Miller et Scoot Henderson – aussi disponibles à la vente – n’ont pas dépassé les 30 000 dollars !

Victor Wembanyama’s rookie debut Spurs jersey sold for $762,000 😳💰 pic.twitter.com/ItKX9u8voN

— Daily Loud (@DailyLoud) November 22, 2023

Sotheby’s précise aussi que 62 enchères ont été reçues pour acquérir l’objet, un chiffre rarement atteint pour une vente d’items de sports. Concernant le record all-time reste pour un maillot rookie en général, il s’agit toujours de celui de Kobe Bryant, parti à 3 690 000 dollars en 2021.

Source : ESPN, Sotheby’s