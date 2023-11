Alors que son équipe enchaine les défaites en ce début de saison, Bojan Bogdanovic pourrait enfin revenir filer un coup de main aux Pistons. Un retour qui ne sera pas de trop pour mettre fin à la terrible série en cours dans le Michigan (12 revers de suite).

Voilà un visage qu’on n’avait plus vu depuis un bail ! La dernière fois que Bojan Bogdanovic a mis un short des Pistons en match officiel c’était en mars 2023. Absent depuis le début de saison, l’ailier soignait récemment des douleurs au niveau de son mollet droit. Un bobo qui est visiblement de l’histoire ancienne car le joueur a été autorisé à reprendre l’entrainement sans restrictions nous apprend l’insider Marc Stein. Si tout va bien, le Croate pourrait ainsi vite rejoindre le groupe pour venir aider Cade Cunningham et compagnie à faire (un peu) meilleure figure.

The Pistons say Monte Morris (right quad strain) will be re-evaluated in 6-to-8 weeks after undergoing a PRP injection, while Bojan Bogdanović (right calf strain) has been cleared for a return to full contact.

Toujours niveau infirmerie, le calvaire se poursuit pour Monte Morris. Touché au niveau du quadriceps, le meneur devrait encore rester à l’infirmerie pendant une durée de 6 à 8 semaines. Morris n’a toujours pas disputé la moindre minute sous les couleurs des Pistons depuis son arrivée à l’intersaison. Son absence devrait bénéficier à Killian Hayes et Jaden Ivey. Les deux joueurs se battent depuis le début de saison pour la place libre à côté de Cade Cunningham. Si le Français avait pris l’avantage sur les premiers matchs, c’est bien Jaden Ivey qui a joué le dernier match dans le cinq avec Hayes en sortie de banc.

