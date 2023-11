Blessé face aux Knicks et sorti dès le premier quart-temps, Jaden McDaniels va devoir rejoindre l’infirmerie. L’ailier des Wolves souffre d’une entorse de la cheville et il pourrait manquer 2 à 3 semaines de compétition.

On écrivait justement hier que tout allait bien dans le meilleur des mondes pour les Wolves mais voilà une nouvelle qui vient ajouter un peu de grisaille dans le ciel ensoleillé de Minnesota. La franchise a annoncé que Jaden McDaniels, blessé lors du premier quart-temps face à New York la nuit dernière, serait absent pendant 2 à 3 semaines. Une belle tuile pour Minny qui perd son ailier titulaire.

NEWS: Jaden McDaniels Injury Update

Full release:https://t.co/fbVWInBDxa

— Timberwolves PR (@Twolves_PR) November 21, 2023

Prolongé à grands coups de dollars à l’intersaison, Jaden McDaniels tourne cette saison à 9,5 points et 2,2 rebonds de moyenne, à 58% au tir dont 38% de loin. Si le frangin de Jalen n’a pas encore franchi un cap offensivement, il est par contre le premier rempart défensif de l’équipe sur les lignes extérieures, chargé de se coltiner le meilleur scoreur adverse chaque soir. En son absence, on pourrait retrouver Nickeil Alexander-Walker dans le cinq de départ et Troy Brown Jr. devrait récupérer des minutes supplémentaires en sortie de banc. Shake Milton pourrait aussi en profiter, même si l’ancien des Sixers ne brille pas vraiment depuis son arrivée à l’intersaison.

Source texte : Minnesota Timberwolves PR