Touché à la cheville face aux Pistons et absent depuis déjà trois matchs, Scoot Henderson va s’offrir du rab à l’infirmerie. Selon les dernières infos de The Athletic, le meneur manquera au moins les deux prochaines semaines de compétition.

Ce début de carrière NBA est décidément bien compliqué pour Scoot Henderson ! En difficulté depuis la reprise (8,8 points, 4,6 passes, des pourcentages atroces), l’ancien meneur de la Team Ignite s’est en plus blessé à la cheville il y a une dizaine de jours. Un bobo qui va nécessiter un peu de temps pour totalement guérir. Selon Shams Charania de The Athletic, Scoot Henderson manquera à minima deux semaines chez les Blazers.

Update on diagnosis and return timetable for Trail Blazers No. 3 overall pick Scoot Henderson: pic.twitter.com/zImkcrkOjJ

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 10, 2023

Voilà qui ne facilitera pas l’adaptation d’Henderson à la NBA, sans compter le (déjà gros) retard qu’il prend sur ses rivaux pour la course au Rookie de l’Année. Avec Scoot Henderson mais aussi Anfernee Simons à l’infirmerie, Chauncey Billups voit ses guards tomber les uns après les autres. Sans oublier la blessure de Robert Williams, out pour le reste de la saison à cause de son genou. Reste plus à espérer pour le coach des Blazers que Malcolm Brogdon et le très bon Shaedon Sharpe ne rejoindront pas la liste, auquel cas l’ancien Piston aura sans doute à remettre le short pour combler les manques sur le backcourt.

