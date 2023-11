On le craignait depuis sa blessure au genou il y a quelques jours, c’est désormais officiel : le pivot des Blazers Robert Williams III va devoir se faire opérer et ratera tout le reste de la saison.

C’est Adrian Wojnarowski qui a annoncé la nouvelle ce vendredi soir.

Touché au niveau de la rotule et des ligaments du genou dimanche dans un match contre Memphis, Robert Williams III passera prochainement sur le billard, ce qui est synonyme de fin de saison.

ESPN Sources: Portland Trail Blazers center Robert Williams III will be required to undergo season-ending right knee surgery. https://t.co/v83BmhZnq9

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 10, 2023

Pas étranger aux blessures – notamment au genou – depuis le début de sa carrière chez les Celtics, le nouveau pivot des Blazers connaît donc un nouveau coup d’arrêt à 26 ans. Il imaginait sans doute un autre scénario pour sa première saison à Portland après son transfert en septembre dernier (dans le cadre du trade de Jrue Holiday). Comme l’indique Woj, des équipes semblaient même intéressées pour le recruter à la prochaine trade deadline.

Réputé pour ses grosses qualités athlétiques ainsi que son fort impact défensif, Robert Williams III devrait néanmoins retrouver l’intégralité de ses capacités pour la saison 2024-25.

Source texte : ESPN