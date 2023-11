La saison NBA vient de reprendre ses droits, alors nous on reprend les bonnes habitudes avec le retour du récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

Ancien meneur du Magic et All-Star en 2009, Jameer Nelson est le nouveau manager général de l’équipe de G League affiliée aux Sixers : les Delaware Blue Coats. Il était assistant GM de l’équipe depuis 2020. (Source : ESPN)

John Wall espère toujours revenir en NBA, lui qui n’a pas joué le moindre match depuis janvier 2023. Il a récemment déclaré qu’il aimerait bien retrouver Bradley Beal chez les Suns. Mais si ça ne se fait pas, il pourrait jouer à Melbourne en NBL, dans l’équipe où il détient des parts. (Source : BasketNews)

Un certain Alan Foster, co-fondateur de Big Baller Brand, poursuit LaMelo Ball en justice ainsi que son père LaVar, sa mère Tina, et l’équipementier Puma. Il réclame 200 millions de dollars, clamant (entre autres) que le nom de la première chaussure signature de LaMelo avec Puma – la MB1 – était protégé depuis l’époque BBB. Il estime aussi avoir été lésé financièrement par BBB alors qu’il aurait aidé à développer la marque LaMelo. (Source : TMZ)

Au rayon des blessures : toujours pas de Devin Booker (Suns) ni de De’Aaron Fox (Kings) ce soir, mais on va assister aux débuts de Cam Johnson avec les Nets cette saison. Quant à Ben Simmons (Nets), il ratera un deuxième match consécutif, tandis qu’Al Horford est forfait côté Celtics pour la rencontre Brooklyn – Boston. (Source : Injury Report NBA)

Vous savez comment se nomme le réseau Wifi dans la salle du Jazz ? JordanPushedOff. Même 25 ans après, la pilule n’est toujours pas passée.

Wifi at the Jazz’s stadium is “JordanPushedOff.” Still not over the 1998 Finals 😅😂

(via @utahjazz) pic.twitter.com/Y5KgZsIIIp

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 9, 2023

SUR NOS AUTRES RÉSEA UX

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

LE PROGRAMME DE LA NUIT

La preview de la soirée.