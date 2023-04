Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

New change in NBA-NBPA collective bargaining agreement starting 2023-24: Teams will be able to begin talks/negotiations with their own free agents one day after final game of Finals in June – potentially weeks earlier than currently allowed, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 12, 2023