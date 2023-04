NBA Playoffs 2023 : Sixers – Nets, la preview ! Apéro TrashTalk

Enfin, les Playoffs NBA sont là. Et comme tous les ans, chaque série est accompagnée de la traditionnelle preview, pour analyser et pronostiquer ce qui est sur le point de se passer. On commence avec Sixers – Nets (Game 1 samedi à 19h) au menu de l’Apéro TrashTalk.

Sixers vs Nets, Philadelphie vs Brooklyn. Il y a quelques temps, cette affiche possédait un potentiel rivalité énorme, mais les départs de Kevin Durant et Kyrie Irving ainsi que l’absence interminable de Ben Simmons ont bien refroidi tout ça. Néanmoins, ça reste une série intrigante avec d’un côté une équipe expérimentée qui vise le titre et de l’autre une équipe de jeunots qui est là pour surprendre son monde. On attend évidemment de Joel Embiid qu’il défonce tout mais on surveillera aussi les performances du talentueux Mikal Bridges. Dynamique des deux équipes, point tactico-technique, facteur X et pronos, c’est parti pour l’analyse maison.

Vous connaissez la musique, on se pose peinard dans le sofa pour parler basket avec la famille. On monte le son, on prend un petit truc à grignoter et c’est parti !