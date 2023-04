Michael Jordan est peut-être à la retraite depuis 20 ans, mais reste toujours aussi valuable. Aux enchères, une paire de Air Jordan XIII portée lors des Finales 1998 par His Airness a été vendue pour 2.2 millions de dollars ! Et non ce n’est pas une blague.

Cela fait belle lurette que Michael Jordan a raccroché les baskets en NBA. Pour autant, ces baskets ne dorment pas chez lui, et sont parfois vendues aux enchères. Et comme en termes de Greatness et de légende, peu d’athlètes lui arrivent à la cheville, la moindre paire vendue part à un prix exorbitant, encore plus si elle a été portée par His Airness lui-même. C’est le cas d’une paire de Air Jordan XIII porté par MJ lors du Game 2 des NBA Finals 1998 contre le Jazz, match où il a marché (encore) sur Salt Lake City avec 37 points. Ces chaussures ont été vendues pour 2.2 millions de dollars par un collectionneur. Cette paire de Jordan XIII est devenue la plus chère de l’histoire battant l’ancien record d’1.47 millions pour des Nike Air Ships.

A pair of signed Air Jordan XIII sneakers, worn by Michael Jordan during the 1998 NBA finals, sold for a record-breaking $2.2 million at auction Tuesday https://t.co/SDbDMISp70 — The Wall Street Journal (@WSJ) April 11, 2023

Le marché de la chaussure portées par les stars NBA est de plus en plus élaboré. Toutes les plus grandes stars possèdent leur shoes à leur noms. Michael Jordan, LeBron James, Luka Doncic, Trae Young, Kobe Bryant et des dizaines d’autres, personne n’échappe à l’exception. Une des plus connues sont les Reebok Question de “The Answer” Allen Iverson, toujours en vente à l’heure actuelle avec quasiment une vingtaine de modèles disponibles. Les Jordan restent les plus célèbres grâce à leur créateur. Michael Jordan continue de s’imposer comme l’athlète qui vend le plus d’articles souvenir et de collection et au prix le plus fort. Par exemple, un maillot qu’il portait pour les Finals 1998 a été vendu 10.1 millions de dollars l’année dernière.

“Le résultat record d’aujourd’hui prouve une fois de plus que la demande pour les souvenirs de sport de Michael Jordan continue de dépasser toutes les attentes.” – Brahm Wachter, directeur du département Streetwear et objets de collection modernes de Sotheby’s.

Source texte : BBC