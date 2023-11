Tout juste retiré des parquets NBA, Andre Iguodala a déjà trouvé un nouveau poste au sein de la Grande Ligue : directeur exécutif de l’association des joueurs ! Un poste haut placé qui était détenu jusqu’ici par Tamika Tremaglio.

La nouvelle a été annoncée par Adrian Wojnarowski d’ESPN, et a surpris beaucoup de monde.

Deux ans seulement après avoir pris les rênes de l’association des joueurs (NBPA), Tamika Tremaglio a choisi de se retirer, elle qui était en première ligne lors des négociations du nouveau CBA ratifié il y a quelques mois. Et c’est donc Andre Iguodala qui va prendre sa place, de façon provisoire dans un premier temps.

ESPN story on Andre Iguodala assuming role as acting executive director of the NBPA https://t.co/ByoEMsy3c1

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 9, 2023

Comme l’indique Woj, la NBPA va analyser plusieurs candidatures pour prendre la succession de Tremaglio, mais on ne serait pas surpris de voir Iggy être confirmé dans son nouveau poste de directeur exécutif.

Impliqué au sein de la NBPA depuis une dizaine d’années et vice-président depuis 2019, Iguodala est très respecté dans le camp des joueurs. Respecté pour sa longue et belle carrière évidemment, respecté aussi pour son intelligence sur comme en dehors des terrains, et puis respecté pour sa tendance à bien défendre les intérêts de ses pairs lorsque c’est nécessaire.

Autant dire qu’Andre a le bon profil pour mener l’association des joueurs lors de futures négociations avec la NBA.

__________

Source texte : ESPN