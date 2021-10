La NBPA fait un don de 500 000 dollars pour la rénovation du Rucker Park : qui dit playground mythique dit grands moyens

Playground absolument mythique où certaines des plus grandes légendes du basket sont passées, le fameux Rucker Park de New York a visiblement besoin d’une petite rénovation. Et en collaboration avec plusieurs partenaires, le syndicat des joueurs a décidé d’apporter une grosse contribution.

Le Rucker Park. Rien qu’en prononçant ce nom, on a des frissons. Des frissons provoqués par des souvenirs qui sont toujours gravés dans les têtes, comme les 66 points de Kevin Durant en plein lock-out en 2011, ou la venue de Kobe Bryant à l’été 2002 juste après son three-peat avec les Lakers aux côtés du gros Shaq. Le Rucker Park, c’est plus qu’un playground. C’est un lieu mythique où de nombreuses stars NBA ont posé les pieds et ce depuis l’antiquité (Wilt Chamberlain, Julius Erving, Kareem Abdul-Jabbar), où les meilleurs street ballers de New York et d’ailleurs (Earl « The Goat » Manigault, Richard « Pee Wee » Kirkland, Kareem « Best Kept Secret » Reid, Rafer « Skip To My Lou » Alston) ont construit leur réputation, et surtout où le basket dans sa forme la plus pure s’exprime. Le Rucker Park, c’est tout simplement un lieu sacré, alors il faut en prendre soin. L’union des joueurs NBA, sous l’impulsion notamment de la directrice générale Michele Roberts, va faire un don de 500 000 dollars pour participer à la rénovation du Rucker, en partenariat avec le New York City Department of Parks and Recreation ainsi que différents sponsors dont l’équipementier Legends, qui a déjà lancé une collection spéciale pour l’occasion. On a appris la nouvelle via USA Today, qui est allé discuter avec Michele Roberts.

« En mon temps, le Rucker Park était le plus grand show en ville » a déclaré Roberts, originaire du Bronx et qui a passé pas mal de temps au Rucker durant ses jeunes années. « Je suis allé voir le terrain récemment et j’ai dit, ‘Oh, c’est un peu usé et même dangereux. Je pense qu’au fil des années, et je ne blâme personne, il a un peu été délaissé et s’est délabré progressivement. J’étais inquiète par rapport à ça, car le Rucker c’est une mecque. »

Nouveaux panneaux, nouveaux paniers, nouveau tableau d’affichage, réparation des nombreuses fissures au sol, ajout de bancs de touche… bref un vrai coup de neuf nécessaire afin que le Rucker Park retrouve toute sa dignité, et qu’il soit un véritable vecteur de lien social et de « développement communautaire » comme le souligne Chris Jean, l’un des directeurs de la NBPA. Hommes, femmes, vieux, jeunes, le Rucker Park a la réputation de pouvoir attirer tout le monde à travers cette passion commune qu’est la balle orange. Mais pour garder cette réputation et son aura, ça passe par ce genre de projet de rénovation.

« C’est un endroit spécial et plein d’histoire. […] Il signifie tellement pour la communauté basket, surtout ici à New York. Mais pas seulement à New York, à travers le monde entier. C’est un très grand nom, Rucker Park, et j’ai tellement de beaux souvenirs. Alors je suis excité par le fait que la NBA et la NBPA réalise cela. » – Kevin Durant

Même le playground le plus célèbre du monde a parfois besoin d’un coup de neuf. Surtout le playground le plus célèbre du monde, on a envie de dire. Clairement, on salue l’initiative du syndicat des joueurs, car on ne peut pas laisser le Rucker Park perdre de sa superbe. No way !

