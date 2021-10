Jean-Aimé Toupane nouveau sélectionneur de l’Équipe de France féminine : les Bleues ont leur nouveau guide, direction Paris 2024 désormais

En quête d’un nouveau coach après le départ de Valérie Garnier, la Fédération Française de BasketBall a finalement nommé Jean-Aimé Toupane à la tête de l’équipe. Objectif : Paris 2024.

Il y a un mois, on apprenait que Valérie Garnier ne coacherait plus l’Équipe de France féminine de Basket. Un petit séisme quand on sait qu’elle était à ce poste depuis huit longues années, remportant notamment cinq médailles (quatre en argent au championnat d’Europe et une de bronze aux derniers JO) mais échouant à récupérer un titre. Pour la remplacer à la tête des filles, la FFBB a fait le choix de l’expérience en nommant Jean-Aimé Toupane (oui, oui, le père du joueur des Bucks), ancien sélectionneur de l’équipe de France masculine des moins de 20 ans. À travers ce changement, Jean-Pierre Siutat, président de la Fédération, espère créer une nouvelle dynamique afin d’attaquer les prochaines échéances dans les meilleures conditions avec en ligne de mire, les Jeux Olympiques de Paris en 2024.

« L’Équipe de France féminine prend une nouvelle direction avec la nomination de Jean-Aimé Toupane à sa tête. Nous sommes convaincus qu’il pourra conduire les Bleues au plus haut-niveau, à la hauteur des ambitions qui sont les nôtres, à trois ans des Jeux Olympiques à Paris. Ancien joueur puis entraîneur, comme Cathy Melain qui l’assistera, Jean-Aimé a l’expérience, une parfaite connaissance du très haut-niveau et une culture de la gagne, indispensable à un tel poste. Il nous a semblé être un très bon profil pour succéder à Valérie Garnier, que je souhaite une nouvelle fois féliciter pour son magnifique palmarès.«

Pour l’assister, on retrouvera donc Cathy Melain, légende du basket tricolore et deux fois championne d’Europe avec les Bleues (sans compter un palmarès en club long comme le bras). On devrait découvrir ce duo dès novembre pour les matchs de qualification pour l’EuroBasket 2023 – la France partage sa poule avec l’Ukraine, la Lituanie et la Finlande – une compétition que nos Bleues n’ont plus remportée depuis 2009. Et dans l’équipe victorieuse de l’époque, on retrouve évidemment Céline Dumerc mais aussi… Cathy Melain. Espérons que ce petit clin d’œil du destin permettra d’aller gratter ce titre qu’elles effleurent du bout des doigts depuis si longtemps, sans jamais parvenir à le décrocher. On y croit !

Jean-Aimé Toupane arrive à la tête de l’Équipe de France féminine et il a une feuille de route bien claire sous les yeux. Remporter le premier EuroBasket depuis 2009 avant d’aller gratter une médaille d’or olympique à la maison en 2024, voilà ce qui nous fait rêver !

Source texte : FFBB