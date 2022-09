Les Bleus, sans trop savoir comment, sont en demi-finale de l’EuroBasket. Les Polonais, sans trop savoir comment, sont également dans le dernier carré de la compétition. C’est ainsi qu’on se retrouve avec une affiche France – Pologne assez improbable ce vendredi soir à 17h15 du côté de Berlin (sur W9), avec une place pour la grande finale en jeu. Allez, preview !

On a toujours du mal à y croire. D’abord Cedi Osman, puis ensuite Simone Fontecchio, non franchement c’est trop. À deux reprises on pensait que les Bleus étaient bons pour rentrer à la maison, à deux reprises ils ont été aidés par les dieux du basket qui visiblement voulaient voir Rudy Gobert et ses copains dans le Final Four. En cas de succès final, le surnom de cette version-là de l’Équipe de France est déjà tout trouvé : après les Barjots (handball) et les Braqueuses (basket féminin), voici les Miraculés. Mais avant d’envisager un second titre européen, il faudra passer l’obstacle de la Pologne. Clairement, on n’attendait pas les Polonais à ce niveau-là de la compétition, surtout après avoir pris 30 pions dans la tronche par la Finlande au premier tour. Mais ce sont bien eux qui ont dégagé le champion en titre – la Slovénie de Luka Doncic – vendredi soir au terme d’un match de folie où ils ont réalisé une première mi-temps de rêve (avec notamment un 9/19 à 3-points), avant de trouver les ressources pour arracher la win en fin de match alors qu’on les pensait cramés après un troisième quart-temps cata. Une rencontre à l’image de cet Euro complètement fou, où absolument tout semble possible.

Le grand danger pour les Bleus aujourd’hui, c’est de croire que l’alignement de planètes dont ils bénéficient actuellement leur garantit d’ores et déjà une place en finale de l’Euro. À la base, après avoir terminé troisième du groupe de la mort, la bande à Evan Fournier devait logiquement croiser la route de la Turquie, la Serbie et la Slovénie pour un enchaînement hyper hardcore. « Dans un monde normal » en tout cas. Là, l’EDF va affronter la 13e nation mondiale après avoir été miraculé face aux Turcs puis les Italiens, qui avaient envoyé les Serbes de Nikola Jokic en vacances lors des huitièmes. Sur le papier évidemment, y’a pas photo et c’est une opportunité en or pour les troupes de Vincent Collet de jouer la grande finale dimanche soir contre l’Espagne ou l’Allemagne. Mais quoi qu’on en dise, les Polonais ne sont pas là par hasard. Déjà quart de finaliste du Mondial 2019, la Pologne joue aujourd’hui sans complexe et est elle-même portée par la vague de l’irrationnelle. Mateusz Ponitka est devenu seulement le troisième joueur de l’histoire de l’Euro à finir un match avec un triple-double face à la Slovénie (26 points, 16 rebonds, 10 passes). A.J. Slaughter, qu’on connaît bien en France après ses passages à Strasbourg, l’ASVEL, Cholet ou encore Chalon, a sorti le grand jeu dans le money pendant que l’équipe de Luka Doncic se cassait les dents. Et le franco-polonais Aaron Cel vit littéralement un rêve éveillé aux côtés de tous ses potes. Alors faudra se méfier, vraiment se méfier.

Les rosters

France : Andrew Albicy, Moustapha Fall, Evan Fournier, Rudy Gobert, Thomas Heurtel, Timothe Luwawu-Cabarrot, Theo Maledon, Amath M’Baye, Elie Okobo, Vincent Poirier, Terry Tarpey, Guerschon Yabusele

Pologne : Aleksander Balcerowski, Aaron Cel, Aleksander Dziewa, Jakub Garbacz, Lukasz Kolenda, Michal Michalak, Dominik Olejniczak, Mateusz Ponitka, Jakub Schenk, AJ Slaughter, Michal Sokolowski, Jaroslaw Zyskowski

Le parcours des deux équipes

France – Allemagne : 63-76

: 63-76 France – Lituanie : 77-73

– Lituanie : 77-73 France – Hongrie : 78-74

– Hongrie : 78-74 France – Bosnie : 81-68

– Bosnie : 81-68 France – Slovénie : 82-88

: 82-88 France – Turquie : 87-86

– Turquie : 87-86 France – Italie : 93-85

Pologne – République Tchèque : 99-84

– République Tchèque : 99-84 Pologne – Finlande : 59-89

: 59-89 Pologne – Israël : 85-76

– Israël : 85-76 Pologne – Pays-Bas : 75-69

– Pays-Bas : 75-69 Pologne – Serbie : 69-96

: 69-96 Pologne – Ukraine : 94-86

– Ukraine : 94-86 Pologne – Slovénie : 90-87

Les Bleus devront jouer un match appliqué – en limitant enfin les pertes de balle – pour éviter de donner trop la confiance aux Polonais. Parce qu’une Pologne confiante est une Pologne ultra dangereuse qui peut choquer la planète basket. Mateusz Ponitka et ses coéquipiers l’ont prouvé contre le champion d’Europe en titre, à l’Équipe de France de faire ce qu’il faut pour montrer qui est le patron.