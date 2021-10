Zoom sur les joueurs qui encombrent encore le dead cap en 2021 : on les a peut-être oubliés mais certainement pas le comptable

Être payé sans travailler est le rêve de certains mais, en NBA, ça peut devenir une réalité. Aujourd’hui, on fait un petit focus sur ces joueurs qui reçoivent un chèque tous les mois… sans mettre un pied sur le terrain. C’est l’heure de parler du dead cap !

En quelques mots le dead cap c’est quoi ? En gros, lorsqu’une franchise décide de couper un joueur ou de négocier un buyout, elle ne se contente pas juste de payer la somme et puis ciao. Non, le montant sera généralement échelonné sur plusieurs années et le prix à payer sera compté dans le salary cap, comme si le joueur était toujours présent. Petit exemple : Blake Griffin a beau jouer chez les Nets, Detroit doit lui payer cette saison 29,7 millions de dollars. Si Quake inscrit 40 points un soir de folie contre les Pistons, il pourra donc s’amuser à dire que son ex-franchise l’a payé pour qu’il lui fasse la totale (même constat avec Kemba Walker et le Thunder, à hauteur de 26 millions). Voilà, vous aurez compris le principe mais nous on va s’intéresser aux contrats fantômes, ceux qui sont payés alors qu’ils ne sont même plus dans la Ligue. Spoiler : y’a quelques pépites.

# Joakim Noah (Knicks) – montant à recevoir en 2022 : 6,4 millions de dollars

On commence par Joakim Noah et il s’agit du montant le plus élevé parmi nos participants du jour. Coupé en 2018 et désormais retraité après des piges aux Grizzlies et chez les Clippers, Jooks profite encore du magnifique deal signé en 2016 avec Big Apple. Pour rappel : 72 millions sur 4 ans et un contrat qui risque de rester longtemps dans les esprits des fans newyorkais. Bonne nouvelle : c’est la dernière saison où Joakim Noah apparaîtra sur les registres de la compta. Alors que son dernier match avec les Knicks date du 23 janvier 2018, il était temps.

# Ryan Anderson (Heat) – montant à recevoir en 2022 : 5,2 millions de dollars

Encore un qui a profité de l’intersaison 2016 pour se mettre bien. En signant un deal de 80 millions sur quatre ans avec les Rockets, Ryan Anderson devait probablement se dire que le meilleur restait à venir. Pas de bol, c’est raté. Bon shooteur mais catastrophique défenseur, l’ancien MIP va vivre une descente aux enfers, étant bazardé entre plusieurs franchises pour finalement être coupé par le Heat en 2019. Lui aussi retraité, il peut au moins profiter de la vie tout en sachant que Miami payera la note. Et certains pensent encore que Pat Riley n’est pas un chic type.

# Luol Deng (Lakers) – montant à recevoir en 2022 : 5 millions de dollars

Intersaison 2016, quand tu nous tiens. Catastrophe industrielle de la Free Agency des Angelinos, Luol Deng n’a eu besoin que d’une saison pour être envoyé au placard, malgré un contrat de 72 millions sur 4 ans. Finalement coupé un an plus tard avant une dernière pige aux Wolves, l’ancien ailier pèse toujours sur les comptes de Jeanie Buss. Fun fact : il a beau ne pas avoir mis de short des Lakers depuis quatre ans, il sera cette année… le cinquième plus gros salaire de l’effectif avec Kendrick Nunn ! Après tout, il a 36 ans, il rentre dans les critères de Rob Pelinka, non ?

# Andrew Nicholson (Blazers) – montant à recevoir en 2022 : 2,8 millions de dollars

Andrew Nicholson et les Blazers ? Non, vraiment, ça ne nous dit rien. Logique puisque le joueur n’a tout simplement jamais joué sous le maillot de la franchise et il n’a probablement même pas eu à prendre un billet d’avion pour l’Oregon. Envoyé vers Portland dans le deal qui envoyait Allen Crabbe aux Nets, l’intérieur a été « stretch » dans la foulée et les 20 millions qui lui étaient dus ont été échelonnés sur sept ans. Fans des Blazers, vous ne rêvez pas, la franchise va donc devoir payer le pivot 2,8 millions de dollars jusqu’en… 2024 ! Aux dernières nouvelles, le joueur serait en Chine, au Fujian Sturgeons.

# Monta Ellis (Pacers) – montant à recevoir en 2022 : 2,2 millions de dollars

En voilà un qui n’est pas à la retraite mais qui n’en est pas loin. À 35 ans (36 dans une quinzaine de jours) et quatre années après son dernier passage en NBA, Monta Ellis rêve encore de revenir dans la Grande Ligue. Si l’ancien feu-follet des Warriors a l’impression qu’il peut encore rendre des services, c’est peut-être parce qu’il va bientôt cesser de recevoir son ancien salaire des Pacers. Coupé en 2017 via la stretch provision, l’arrière avait au moins la certitude de toucher son salaire jusqu’en 2022. Si Malcolm Brogdon et Caris LeVert sont envoyés à Philly pour récupérer Ben Simmons, les dirigeants pourront peut-être lui demander de venir faire une pige. Après tout, il est payé pour ça non ?

# Larry Sanders (Bucks) – montant à recevoir en 2022 : 1,9 millions de dollars

Qui ne se souvient pas de Larry Sanders ? Pépite du Wisconsin et annoncé comme l’un des pivots les plus prometteurs de sa génération, l’intérieur aux lunettes n’a malheureusement pas tenu sur la durée, la faute notamment à des problèmes de dépression et d’anxiété… Coupé par les Bucks en 2015, et malgré un timide retour aux Cavs en 2017, le grand Larry chope désormais de la gonfle en BIG3 League avec Tri-State. Jouer pour le fun avec un salaire NBA, pas le pire équilibre au monde.

# J.R. Smith (Cavs) – montant à recevoir en 2022 : 1,4 million de dollars

On a même trouvé la place pour caler un petit Gérard dans notre sélection ! Reparti à la fac pour faire un cursus de… liberal studies (ne nous demandez pas), J.R. Smith a au moins la satisfaction de savoir que ses cours seront payés par Koby Altman et ses sbires. Merci le buyout de 2019 (avant d’aller chercher une autre bagouze avec BronBron)! On dit souvent que Kevin Love est le dernier des mohicans de la grande époque des Cavs mais Gérard est toujours là lui aussi, enfin… au moins dans les comptes.

On a fait le tour des contrats fantômes de la NBA pour 2021 et on espère que ça vous a plu. Avoir une fiche de paie avec le logo de la Grande Ligue sans y être, c’est donc possible.