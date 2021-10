Point COVID du jour : 95% des joueurs sont vaccinés en NBA, quasiment la moyenne de Curry aux lancers

Pidim-dom-podom-dam, les jours passent et la vaccination avance pour les joueurs NBA qui tapent désormais un sacré pourcentage de concernés. On le sait, la politique sanitaire de la Ligue s’explique maintenant par « double dose = double-double », et dans le cas contraire un temps de jeu similaire à celui de Franky chez nos amis de New York. On s’assoit, on fait le point COVID et on débrief.

Pour un dossier complet sur la controverse vaccinale en NBA, c’est par ICI !

Les camps d’entraînement ouverts, c’est l’occasion pour nos insiders préférés de faire un nouveau point sur le pourcentage de vaccinés parmi les joueurs NBA. Après un dernier update aux alentours des 90%, il se trouve que la barre symbolique des 95% de silhouettes ayant reçu a minima une dose de vaccin vient d’être franchie. Un taux clé qui n’est pas proposé par Sophie du Crédit Mutuel mais bien par Adrian Wojnarowski, devenu communicant viral depuis plus d’un an. Forcément, avec la saison qui reprend le 19 octobre prochain, il va sans dire que beaucoup ont peur de louper le wagon et souhaitent taper dans les rétines de leur entraîneur le plus tôt possible. Certains réticents ont donc dû se faire vacciner par peur de compromettre leur statut au sein de l’équipe, quand d’autres campent leur position. Ce vendredi, c’est Trey Burke qui a exprimé sa volonté de « respecter la liberté de choix dont tout le monde dispose dès sa naissance ». Le petit gars de Dallas veut composer en respectant, aussi strict soit-il, le protocole mis en place par la Ligue pour les joueurs non-vaccinés. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le taux de vaccination connaît une grande poussée depuis l’ouverture des training camp, beaucoup de joueurs ayant un poco la flemme de se plier au protocole : des tests quotidiens lors des jours d’entraînement, de voyage et de match, ainsi qu’un isolement poussé à l’extrême.

ESPN Sources: The NBA has reached a 95 percent vaccination threshold of its players, reflecting a steady rise since the opening of training camps. That uptick includes players who’ve received at least their first shot. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 30, 2021

Si la WNBA a atteint les 99% de joueuses vaccinées, certains insiders affirment que ce nombre représente un idéal chimérique pour Adam Silver et ses potes. Comme relaté dans le dossier joint en début d’article, des garçons comme Andrew Wiggins ont récemment indiqué qu’ils ne se feraient pas vacciner et ce, malgré le protocole. Sa dernière requête de faire passer sa non-vaccination comme acte religieux a été rejetée par la Ligue. Pour l’ailier All-Star qui joue à San Francisco, la contrainte n’est pas simple puisqu’il pourrait manquer les matchs à domicile suite à un mandat émis par le gouvernement local. On a également aperçu Kyrie Irving qui s’est fait remarquer avec une sortie quelque peu lunaire, même si à chacun le droit de faire vivre ses propos. Dans les jours qui viennent, le 95% devrait donc rapidement tendre vers la situation en WNBA jusqu’à toper un plafond qui ne bougera sûrement plus, compte tenu des joueurs ayant une idée – pour les deux partis – plutôt fixe sur le sujet.

Trey Burke: I plan on closely following protocol that the NBA has set in place for non vaccinatedhttps://t.co/V8kOsPO7pU — Sportando (@Sportando) October 1, 2021

C’est une bien triste habitude mais ô combien nécessaire pour ne pas perdre le fil, le point COVID reviendra sans doute dans quelques jours pour les dernières informations à ce sujet. On espère que la situation arrivera à se régulariser et que chacun y trouvera son compte d’ici là, sans pousser les bras de fer jusqu’à la discorde la plus totale.