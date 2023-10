Andre Iguodala en tant que joueur NBA, c’est terminé. L’ancien joueur des Warriors et des Sixers a décidé de raccrocher les sneakers après une très belle carrière de 19 saisons. Bye bye Iggy !

Ce n’est pas vraiment une surprise, mais c’est désormais officiel.

Arrivé en NBA en 2004, Andre Iguodala (39 ans) prend donc sa retraite après quasiment deux décennies au plus haut niveau, de Philadelphie à Golden State en passant par Denver et Miami.

After nearly 20 years, Andre Iguodala is retiring from pro basketball to focus on his other career, per @dealbook: start-up investor.

The 4x NBA champion will run Mosaic, a $200 million venture capital fund. pic.twitter.com/N33oHmarYh

— Front Office Sports (@FOS) October 20, 2023

On se souviendra évidemment d’Iguodala comme d’un membre essentiel/du sixième homme attitré de la dynastie Warriors, avec qui il a remporté quatre titres de champion NBA tout en étant élu MVP des Finales 2015 (oui oui !), les premières de l’ère Stephen Curry. Joueur ultra polyvalent, excellent défenseur, spectaculaire dans ses plus jeunes années mais surtout vrai connecteur à travers son QI basket, Iggy fait partie de ces joueurs capables de sublimer un collectif. Sans lui, pas sûr que les Warriors auraient vraiment été les Warriors.

Sur son palmarès, Andre Iguodala possède également une participation au All-Star Game (2012), une nomination dans la All-Defensive First Team (2014), une autre dans la seconde (2011), un concours de dunks qu’il aurait dû gagner (2006), et une sélection dans la All-Rookie First Team (2005). Iggy arrête sa carrière NBA avec 1 231 matchs au compteur (177 en Playoffs), et des stats de 11,3 points, 4,9 rebonds, 4,2 passes, 1,4 interception à 46,3% au tir en 32 minutes de moyenne.

Andre Iguodala va désormais se focaliser sur sa carrière de businessman en gérant Mosaic, un fonds de placement pesant 200 millions de dollars qu’il a monté avec son partenaire biz Rudy Cline-Thomas.

3x NBA champion, 2015 NBA Finals MVP, SIX STRAIGHT trips to the Finals!

Look back at Andre Iguodala's top highlights from his previous Finals appearances! #NBAVault pic.twitter.com/MqGk76i8Hp

— NBA History (@NBAHistory) September 29, 2020