Avec ses 39 ans, Andre Iguodala est devenu le plus vieux joueur actif en NBA suite au départ à la retraite d’Udonis Haslem. Mais il pourrait refuser ce titre de papi de la Grande Ligue et lui aussi prendre du repos loin des parquets, à en croire les dires de Mike Dunleavy Jr.

Cette saison 2022-23 devait être la dernière danse d’Andre Iguodala mais elle a surtout ressemblé à un long chemin de croix pour l’ailier. Après avoir manqué la première partie de la saison 2022-23 pour soigner une douleur à la hanche, le vétéran s’est blessé au poignet au bout de seulement 8 matchs. Opéré dans la foulée, il n’a pas refoulé les terrains depuis.

This is the play where Andre Iguodala hurt his left wrist. He made the free throw after and then began holding his left wrist.

Iguodala has a fractured left wrist and will undergo surgery next week pic.twitter.com/DDHm6aKT2A

Le temps est assassin pour Andre Iguodala. À 39 ans, le vétéran de Golden State semble de plus en plus en difficulté sur le plan physique. À tel point que les Warriors ne s’attendent pas à le revoir dans leur effectif la saison prochaine, même s’ils n’y sont pas fermés. C’est en tout cas ce qu’a déclaré leur nouveau General Manager.

“À mon avis, Andre a d’autres choses à faire. Mais il a mon numéro, le téléphone est toujours allumé. […] On verra. Nous n’allons pas lui fermer la porte, mais je pense qu’il ne reviendra pas.” – Mike Dunleavy Jr. au micro de NBC Sports Bay Area

Les plans des Warriors sont clairs : ils sont ouverts à un retour d’Iguodala, mais préfèrent ne pas compter sur sa présence pour construire leur effectif. Si Iggy se décide à revenir, il aura toujours une place dans l’équipe… mais ce n’est pas cette direction qui semble être prise pour le moment. Le vétéran n’a pas encore communiqué sur ses intentions pour la saison à venir, mais la retraite semble être une vraie option. Il y a quelques semaines, il a d’ailleurs déclaré auprès de NBC Sports Bay Area qu’il était “sans emploi”.

Dans tous les cas, ce n’est pas sur le terrain qu’Iggy a le plus à apporter aux Warriors. S’il est si précieux, c’est avant tout pour son leadership et son expérience en dehors des parquets. Mais même depuis le banc des remplaçants, le rythme de la saison NBA est dur à tenir quand on s’approche de la quarantaine (et qu’on ne s’appelle pas LeBron James).

À 39 ans, Andre Iguodala n’a jamais été aussi proche de la retraite. L’ailier vétéran semble de plus en plus en délicatesse avec son physique, si bien qu’il pourrait dire stop et mettre fin à sa carrière cet été. À Golden State, on ne ferme pas la porte à un retour… pour une (autre) Last Dance et un départ en beauté ?

