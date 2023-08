À l’image de la France, la Slovénie et la Grèce accélèrent leur préparation à la Coupe du Monde 2023 avec des matchs amicaux. Les deux sélections se sont affrontées hier soir et, surprise, ce sont les Grecs qui se sont imposés malgré l’absence de leur leader Giannis Antetokounmpo.

Pour la petite feuille de stats, c’est par ici.

Hier soir à 20h30, nos yeux étaient logiquement rivés sur le match entre la France et le Monténégro pour voir la deuxième victoire de nos Bleus dans leur préparation au Mondial. Mais dans le même temps, deux grosses nations du basket européen croisaient le fer : la Slovénie de Luka Doncic défiait la Grèce de Giannis Antetokounmpo Kostas Papanikolaou.

Privés de leur meilleur joueur, encore incertain pour discuter la Coupe du Monde, les Grecs ne partaient clairement pas favoris. Les Slovènes ont d’ailleurs rapidement pris les devants dans ce match grâce à un Luka Doncic chaud d’entrée de jeu, à l’image de cette action qui frise pue l’insolence.

oh my god Luka Doncic is an asshole pic.twitter.com/Inyys4Y7Vn

— Slightly Biased (@BiasedSlightly) August 2, 2023

À la mi-temps, la Slovénie menait de 6 points (49-43) et son nouveau capitaine s’approchait déjà du triple-double. Mais derrière un Kostas Papanikolaou déchaîné, les Grecs sont revenus plus forts des vestiaires, remportant le troisième quart-temps 30-22 grâce notamment aux 4 tirs longue distance rentrés par leur ailier. Si les Slovènes ont tenu bon pendant une bonne partie du dernier acte, ils ont fini par s’écrouler dans les dernières minutes sous les coups de Thomas Walkup. Le néo-grec a été le héros de la fin de match pour son (nouveau) pays, inscrivant 7 points dans les dernières minutes, dont ce gros tir du parking pour plier le match.

Thomas Walkup has ice in his veins 🥶

pic.twitter.com/jrW0kLcnzX

— BasketNews (@BasketNews_com) August 3, 2023

Score final 98-91 en faveur de la Grèce, qui s’adjuge une victoire de prestige face à un cador européen. En l’absence de Giannis Antetokounmpo, son frère Thanasis a fait bonne impression des deux côtés du terrain avec 14 points, 2 interceptions et 3 contres. Mais ce sont bien Kostas Papanikolaou (19 points à 6/6 de loin) et Thomas Walkup (17 points et 6 passes) qui ont tenu la baraque. En face, Luka Doncic a tout essayé avec ses 21 points, 10 rebonds et 14 passes, mais a manqué de réussite (5/13 au tir et 9/17 aux lancers) pour offrir la victoire à son équipe.

Avec cette belle victoire face à la Slovénie, la Grèce lance idéalement sa préparation à la Coupe du Monde. Si Giannis se remet de sa blessure et prend part la compétition, il faudra sérieusement se méfier de ces Grecs !

Source : FIBA, Basket News