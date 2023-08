Montrezl Harrell blessé au genou et absent… plusieurs mois ?

Blessé au genou durant un entraînement, Montrezl Harrell ne devrait pas remettre les pieds sur un terrain de basket avant un moment… Le pivot souffre d’une déchirure du ligament croisé antérieur et du ménisque.

Oh la tuile pour Montrezl Harrell ! Alors qu’il avait prolongé son contrat d’une année supplémentaire aux Sixers il y a quelques semaines, le pivot vient peut-être de dire adieu à la saison 2023-2024. Shams Charania de The Athletic nous a appris hier soir que le joueur de Philly s’était blessé au genou durant un entrainement estival. L’IRM a livré son sinistre verdict et ce sont bien les ligaments croisés et le ménisque qui sont touchés. Autant dire qu’on ne verra pas “Trezz” avant quelques mois.

76ers center Montrezl Harrell has a torn ACL and meniscus after undergoing an MRI Wednesday to assess recent right knee swelling following his offseason workouts.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 2, 2023

Alors que son rôle sur le parquet et son temps de jeu n’ont fait que diminuer ces dernières saisons (57 matchs disputés l’année dernière pour 12 minutes en moyenne sur le terrain, soit son plus faible temps de jeu depuis sa saison rookie), Montrezl Harrell n’avait vraiment pas besoin de cette grosse blessure. Reste à savoir si le sixième homme de l’année 2020 sera absent toute la saison ou juste une grosse partie.

Côté Sixers, on perd une arme en sortie de banc mais l’intersaison a déjà comblé le manque à l’intérieur. Joel Embiid sera évidemment aux commandes en tant que titulaire, alors que Paul Reed assurera la première rotation avec Mo Bamba dans le rôle du troisième pivot.

Source texte : The Athletic