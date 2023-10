Preview des Phoenix Suns – saison NBA 2023-24

Grand classique de l’automne, les previews des franchises NBA animent chaque année le mois précédant le début de la saison régulière. La règle est simple : tous les jours, une nouvelle équipe passe à la loupe. Au menu aujourd’hui ? Les Phoenix Suns de Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal. Retour sur l’intersaison, présentation de l’effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation des Cactus !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

45 victoires, 37 défaites, 4e de la Conférence Ouest, éliminés en demi-finale de conférence. Après deux saisons au sommet de l’Ouest, les Suns ont connu une régulière beaucoup plus… irrégulière l’an passé. La faute notamment à divers bobos touchant des joueurs majeurs, dont Devin Booker. Mais la campagne 2022-23 des Cactus a aussi été marquée par un changement de proprio après l’affaire Robert Sarver, finalement remplacé par Mat Ishbia, et surtout un énorme transfert à la deadline de février : au revoir Mikal Bridges, Cam Johnson et Jae Crowder (et le capital draft), bonjour Kevin freaking Durant.

Sacrifiant de la profondeur et de la continuité pour s’acquérir les services de KD (absent trois semaines en mars on le rappelle, à cause d’une blessure à l’échauffement avant son premier match à domicile), les Suns ont fini par le payer lors des Playoffs. Si Durant et Booker ont enchaîné les mixtapes, les blessures de Chris Paul et Deandre Ayton ont montré les limites de Phoenix, éliminés sans gloire face aux Nuggets en demi de conf’ (4-2). De quoi pousser Mat Ishbia à réaliser de nombreux mouvements durant l’intersaison.

Le marché de l’été

Ils partent : Monty Williams, Deandre Ayton, Chris Paul, Landry Shamet, Cam Payne, Darius Bazley, Bismack Biyombo, Torrey Craig, Jock Landale, Terrence Ross, T.J. Warren, Ishmail Wainright,

Monty Williams, Deandre Ayton, Chris Paul, Landry Shamet, Cam Payne, Darius Bazley, Bismack Biyombo, Torrey Craig, Jock Landale, Terrence Ross, T.J. Warren, Ishmail Wainright, Ils prolongent : Damion Lee, Josh Okogie, Saben Lee (two-way)

Damion Lee, Josh Okogie, Saben Lee (two-way) Ils arrivent : Frank Vogel, Bradley Beal, Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little, Keon Johnson, Jordan Goodwin, Drew Eubanks, Keita Bates-Diop, Chimezie Metu, Yuta Watanabe, Eric Gordon, Bol Bol, Udoka Azubuike (two-way)

La liste des départs et des arrivées est longue comme le bras à Phoenix. Déjà, gros changement sur le banc avec le licenciement de Monty Williams après quatre saisons aux Suns, remplacé par Frank Vogel qui retrouve un poste pour la première fois depuis son départ des Lakers. De gros mouvements aussi au niveau de l’effectif : au revoir Chris Paul, au revoir Deandre Ayton, bonjour Bradley Beal ! Essentiel dans le renouveau des Cactus ces dernières années, CP3 a initialement été envoyé à Washington (en compagnie de Landry Shamet, du capital draft, et trois Mars) pour permettre l’arrivée de l’ancien All-Star des Wizards (avec Jordan Goodwin dans le package), tandis qu’Ayton a lui été impliqué dans le plan à trois envoyant Damian Lillard aux Bucks. En échange du numéro 1 de la Draft 2018, Phoenix a récupéré Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little et Keon Johnson.

En marge de ces grosses transactions, les Suns ont réussi à construire un supporting cast intéressant autour du Big Three Kevin Durant – Devin Booker – Bradley Beal. Yuta Watanabe, Eric Gordon, Keita Bates-Diop, Drew Eubanks, sans oublier les prolongations de Josh Okogie et Damion Lee. Tous ces gars-là ont signé des petits contrats de deux ans avec une player option sur la saison suivante. Plutôt de belles affaires sachant que le marge de manœuvre des Suns était limitée d’un point de vue financier. Phoenix a aussi voulu donner une opportunité à Bol Bol après les jolis flashs montrés au Magic la saison dernière, ainsi qu’à Chimezie Metu pour renforcer la rotation intérieure.

Vous l’avez compris, l’identité des role players a clairement changé par rapport à la saison dernière. Est-ce qu’il sera plus performant que le supporting cast qui était composé de Cam Payne, Torrey Craig, Jock Landale et Cie ? Y’a des chances.

Le roster 2023-24 des Suns

Meneurs : Jordan Goodwin, Saben Lee (two-way)

: Jordan Goodwin, Saben Lee (two-way) Arrières : Devin Booker, Bradley Beal , Grayson Allen, Eric Gordon, Damion Lee, Keon Johnson

: , Grayson Allen, Eric Gordon, Damion Lee, Keon Johnson Ailiers : Josh Okogie , Yuta Watanabe, Keita Bates-Diop

: , Yuta Watanabe, Keita Bates-Diop Ailiers-forts : Kevin Durant , Nassir Little, Chimezie Metu

: , Nassir Little, Chimezie Metu Pivots : Jusuf Nurkic, Drew Eubanks, Bol Bol, Udoka Azubuike (two-way)

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

On l’a dit, il y a eu beaucoup de changements – gros et moins gros – à Phoenix durant l’été, mais le noyau dur de l’équipe est clairement établi. Tout tournera autour du trio Devin Booker – Kevin Durant – Bradley Beal. Book commencera poste 2, on aura KD en 4, et Bealou en “meneur”. On va voir comment ces trois-là vont trouver l’équilibre (notamment au niveau de la mène), mais Phoenix ne devrait pas avoir de problèmes sur le plan offensif cette saison malgré l’absence d’un point guard de métier. Jusuf Nurkic prendra logiquement la place de titulaire sur le poste de pivot, tandis que Josh Okogie (spécialiste défensif) semble favori pour être la dernière pièce du cinq, comme en fin de saison dernière.

Ce sera ensuite à Frank Vogel de déterminer sa rotation pour trouver le meilleur équilibre possible. Il a des solutions, il a différents profils sous la main, et une profondeur plutôt intéressante notamment sur les postes 2-3-4. On imagine que le vétéran Eric Gordon aura un rôle important à jouer sur le backcourt en sortie de banc, tout comme Grayson Allen qui s’est imposé comme un joueur de rotation solide à Milwaukee. Yuta Watanabe, la petite révélation des Nets l’an passé, a aussi une belle carte à jouer. Idem pour Keita Bates-Diop après sa campagne solide aux Spurs. Mais il y a de la concu avec les Damion Lee (qui est néanmoins blessé jusqu’à la fin de l’année civile) et Nassir Little.

Sur le poste 5, Drew Eubanks devrait seconder Nurkic comme à Portland, Chimezie Metu tentera de s’incruster dans la rotation intérieure, et on gardera forcément un œil sur l’utilisation de l’intrigant Bol Bol par Frank Vogel. Faut l’avouer, c’est pas ouf au niveau de la présence dans la raquette, à voir comment les Suns réussiront à combler ces limites.

Une petite vidéo en passant ?

Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal.

On est peut-être devant le trio le plus redoutable de la NBA en attaque, alors forcément on cliquera beaucoup sur les Suns au moment de choisir nos picks TTFL chaque soir. Kevin Durant est un monstre qui alterne scoring, polyvalence, et efficacité offensive, ce qui donne plus de 41 points de moyenne en TTFL. Très sérieux le bonhomme. Devin Booker n’est pas très loin derrière (39 points TTFL de moyenne), lui qui reste sur sa meilleure saison au scoring (presque 28 points par soir, avec plus de 4 rebonds et 5 passes). Sauf blessure, ces deux-là devraient donc faire le bonheur des joueurs TTFL tout au long de la saison. Bradley Beal représentera lui une troisième option intéressante une fois que les deux premières ne seront plus dispo. Il sait scorer, il sait passer, il sait shooter, ça risque de faire mal aux côtés de KD et Book.

Infirmerie : le point sur les blessures

On ne veut pas faire flipper les fans des Suns, mais on rappelle juste que Kevin Durant, Bradley Beal et Jusuf Nurkic n’ont pas dépassé la barre des 60 matchs depuis la saison 2018-19. Autant dire que ça remonte. Aujourd’hui ils sont en bonne santé, pourvu que ça dure car le destin des Suns en dépend. On espère également que Devin Booker évitera les petits bobos qu’il a connus à l’aine et aux ischios ces deux dernières saisons. La rechute avec ce type de blessure n’est jamais très loin. Plus concrètement, Damion Lee est forfait jusqu’à minimum fin décembre suite à une déchirure du ménisque. Quant à Eric Gordon, on surveillera ses petits pépins à la hanche, qui l’ont gêné en présaison et la saison dernière. Enfin, on croise les doigts pour que Nassir Little puisse éviter la case infirmerie après trois opérations en deux ans (épaule, ceinture abdominale X2).

Quels objectifs cette saison ?

On va aller droit au but : l’objectif des Suns cette saison, c’est le titre NBA. Comment pourrait-il en être autrement quand vous possédez Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal dans l’effectif ? Le nouveau propriétaire Mat Ishbia a annoncé la couleur depuis son arrivée à la tête de la franchise et a clairement affiché ses ambitions, reste désormais à les matérialiser sur les parquets. Et pour ça, il y a plusieurs étapes à franchir.

Le trio Durant – Booker – Beal a forcément des automatismes à travailler, malgré l’énorme talent individuel des trois joueurs. Le nouveau coach Frank Vogel devra trouver les meilleures combinaisons possibles pour maximiser son effectif, tout en faisant le nécessaire pour installer une base défensive suffisamment solide afin de pouvoir jouer le titre. La saison régulière sera donc particulièrement importante pour les Cactus s’ils veulent arriver dans de bonnes dispositions en avril, mais attention à ne pas trop tirer sur la corde non plus. Car il faudra absolument arriver en Playoffs en bonne santé pour avoir les moyens de ses ambitions.

Le pronostic du rédacteur

52 victoires – 30 défaites. Avec un effectif très talentueux mais relativement nouveau, ainsi qu’un changement de coach, les Suns auront sûrement besoin d’un peu de temps pour trouver leur rythme de croisière. On sait aussi que Kevin Durant et Bradley Beal ont l’habitude de faire quelques détours à l’infirmerie ces dernières saisons, et aux dernières nouvelles ils ne rajeunissent pas. Cela pourrait provoquer quelques petites turbulences dans une régulière longue de 82 matchs, mais globalement Phoenix a les armes pour se battre avec les meilleures équipes de l’Ouest. Les Suns vont dépasser la barre des 50 victoires pour être comme prévu dans le haut du tableau, et entamer les Playoffs avec le couteau entre les dents.