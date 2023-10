La TrashTalk Fantasy League reprendra bientôt ses droits, et avec elle une bonne raison de se ronger les ongles devant les perfs de vos joueurs favoris. Sur qui miser ? Qui éviter ? Comment bien jouer ? On essaie de vous aiguiller franchise par franchise, et aujourd’hui on part direction Phoenix pour vous parler des Suns !

#Les bons plans annoncés : Kevin Durant et Devin Booker en 1, Bradley Beal en 2, et…. Jusuf Nurkic les soirs de cuite

Spoiler, les Suns risquent bien d’être l’équipe la plus pickée de NBA cette saison. En effet, deux de leurs joueurs (Durant et Booker) font partie des 10/15 meilleurs TTFLers de la Ligue, alors que le lieutenant de luxe Bradley Beal est clairement plus qu’un simple plan B. En bref ? L’embarras du choix pour vous, même si KD et Devin Booker devront toujours garder la faveur de vos decks tant ils sont faciles et ne passent quasiment jamais à côté d’un match. Plus de 40 de moyenne pour les deux reste envisageable, d’autant plus que cette année le supporting cast de l’équipe ressemble au désert de Gobi, et on ne parle pas du pivot des Bleus.

Pour suppléer les deux All-Stars, Bradley Beal va probablement voir son rôle réduit par rapport à celui qu’il avait à Washington, mais il ne faudra pas oublier d’aller sonner chez lui, par exemple quand KD ou DB sera absent, tout comme chez Jusuf Nurkic, très capable de lâcher un 15 points 20 rebonds un soir de biture. On est comme ça nous, on vous file des conseils, en même temps… vous êtes là pour ça non ?

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Kevin Durant : 41,5 points

Devin Booker : 39,1 points

Deandre Ayton : 33 points