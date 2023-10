Source image : montage via CC0 Public Domain via www.publicdomainpictures.net

Qui dit nouvelle saison NBA dit petit point sur les finances des uns et des autres. Qui se la joue économe, qui donne des sueurs à son banquier, qui est carrément dans le rouge, on fait le bilan franchise par franchise. Aujourd’hui, place aux Phoenix Suns.

# Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

Les salaires 2023-24 des Phoenix Suns

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 165,294,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 136,021,000$ cette année.

Avec $188,319,576 engagés contractuellement sur cette saison 2023-24, les Phoenix Suns font partie des équipes les plus dépensières de la Ligue et ça risque pas de s’arrêter demain. La franchise de Mat Ishbia pourrait dépasser les 200 millions de masse salariale l’an prochain. Encore une équipe aux finances rouge foncées qui va voir venir le Second Apron.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2024-25 :

Kevin Durant

Devin Booker

Bradley Beal

Jusuf Nurkic

Nassir Little

Le Big 3 et deux joueurs utiles de complément à côté. Par contre, aucun argent à investir en plus sur le marché et il faudra ajouter des joueurs à salaire minimum à côté pour combler les trous du roster.

Trois joueurs à surveiller cette saison :

Grayson Allen : intégré au deal Damian Lillard, Grayson Allen va connaître sa quatrième franchise en seulement six ans dans la Ligue. L’ancien chenapan de Duke va pouvoir faire parler son vice dans l’Arizona mais Frank Vogel espère surtout qu’il continuera de canarder à 3-points. En fin de contrat à l’été 2024, il peut choper un beau deal. Les snipers ont plutôt bonne cote auprès des GM.

Bradley Beal : nouveau départ pour Bradley Beal à Phoenix. Jamais dans sa carrière, Bealou n’a joué avec de si bons joueurs autour de lui. Il va aussi devoir découvrir un nouveau rôle puisqu’il ne sera que la troisième option offensive. Un peu moins scoreur, moins de lumière sur lui mais un rôle non moins important car il devra répondre présent à chaque fois que Durant ou Booker auront un coup de moins bien. Interdit de se cacher quand on touche 46 millions par an.