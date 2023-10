Les 30 Previews en 30 Jours sont lancées ! La saison 2023-24 débutera le 24 octobre et comme chaque année, on vous présente chacune des 30 franchises de la ligue, en détail, à travers des articles évidemment mais aussi avec une preview en vidéo, tous les jours à l’heure du déjeuner. Aujourd’hui ? Place à la preview des Phoenix Suns !

Au menu ? Le coup d’œil dans le rétro, le marché de l’été, le roster, la question de la mort, le Gérard d’Or, le pronostic… on prend les mêmes et on recommence en tentant de se projeter au mieux pour cette nouvelle saison !

Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal.

Trois hommes qui vont attirer toute la lumière cette saison dans l’Arizona, et si le supporting cast demeure très intéressant (Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Eric Gordon, Yuta Watanabe, Josh Okogie…), c’est évidemment vers le Big Three façon Cactus que se poseront nos yeux dès la reprise. Les Suns peuvent-ils être champions NBA en prenant 135 points par match ? Oui, s’ils en mettent 140. Kevin Durant est-il le meilleur joueur du monde quand il est sur pattes et pas trop fatigué ? Peut-être bien. Des questions, plein de questions, et 57 minutes pour y répondre du mieux possible, à cinq jours de la reprise de la saison. Allez, pop-corn, et on en parle ?