Quelle sera la franchise qui va nous décevoir en 2023-24 ? La rédaction a tranché

Ding-dong ! Une semaine avant le début de cette saison NBA 2023-24, et on se plie donc au petit jeu habituel des pronostics. Sept trophées individuels en jeu, une bague à aller chercher, un All-Star Game à viser… la rédaction s’est mouillée et vous donne donc son avis sur quelques sujets brûlants. Aujourd’hui ? Après la Finale NBA ou les futurs All-Stars hier et la franchise qui va nous étonner tout à l’heure, voici notre avis sur les potentielles… mauvaises surprises de la saison !

Giovanni : Wolves

Non, je n’aime toujours pas les champignons et, oui, j’ai toujours un problème avec les Wolves. Plein de problèmes même, au-delà du fait que toute l’histoire de la franchise tient dans la main gauche d’un seul homme. Cette saison ? On attend un Anthony Edwards en mode leader mais leader… de qui, de quoi ? Karl-Anthony Towns reste un monstre individuel mais pas sûr qu’il ai le potentiel pour s’assumer en tant que n°2, dommage car il pourrait être l’un si ce n’est le meilleur lieutenant de la Ligue, mais probablement qu’il se concentrera cette saison encore sur le concours de shoots du All-Star Game. Rudy Gobert ? Moins efficace en défense dans le système Wolves que dans le système Jazz, et on ne parlera même pas de son incapacité à poser un dribble. Jalen McDaniels, incroyable défenseur dont le highlight le plus intéressant est un one on one avec un mur, alors que Kyle Anderson et Rudy Gobert se sont rabibochés mais que ça n’effacera pas la patate mise par le second au premier. Tout ça pour dire quoi ? Que pour moi les deux seules raisons de sourire dans le Minnesota s’appellent Anthony et Naz, et que très franchement je ne sais pas si on peut espérer que l’histoire de la franchise recommence à s’écrire cette saison.

Nico M : Kings

Quoi, les Kings ? L’une des équipes les plus excitantes de la saison passée en déception ? Oui mesdames et messieurs. Ce n’est pas que je n’ai pas confiance en Mike Brown, De’Aaron Fox et Domantas Sabonis, qui formeront encore une fois une équipe compétitive et fun cette année, mais je les vois faire moins bien qu’en 2023, quand ils ont terminé sur le podium de l’Ouest avec 48 victoires. Toutes les planètes s’étaient alignées l’an passé pour permettre à la belle équipe de Sacramento de revenir en Playoffs, ce ne sera pas le cas cette année. La concurrence est plus forte à l’Ouest, l’effet de surprise ne marchera plus, les adversaires vont s’ajuster pour contrer l’attaque explosive des Kings, et tout ça va se voir dans les résultats. Moins de victoires en régulière, toujours pas de série remportée en Playoffs, bref une saison décevante.

Nico V : Wolves

Comme d’habitude. Les Wolves sont chauds et pensent avoir l’équipe pour aller au bout. La vérité ? Ces gars sont nuls depuis 1000 ans et seront sans doute nuls pour 1000 ans encore. La recette de cet effrayant succès ? Un transfert particulièrement surcoté qui vous dépouille de toutes vos garanties dans un futur proche, quelques patates envoyées en plein match et une main brisée contre un mur pour un motif futile. On peut remercier les Wolves, ils nous offrent un divertissement qu’on ne retrouve nulle part ailleurs. Allez, force à Anthony Edwards car il va en avoir besoin.

Alex : Mavericks

J’avais pensé aux Bulls dans un premier temps mais vu qu’on n’a déjà aucune attente autour de Chicago, ils peuvent difficilement nous décevoir.. Par contre Dallas a monté un gros duo avec quelques soldats autour pour revenir au premier plan. Et parlons peu, parlons bien, j’y crois pas des masses.. J’ai l’impression que Kyrie et Luka vont faire leurs grosses stats dans le vent, peut-être même un peu se marcher sur les pieds. Il manquerait plus qu’Uncle Drew parte en live en cours de saison. Trop de doutes en défense et dans la raquette et puis Jason Kidd sur le banc, on a vu que c’était pas génial hein. Quid des mecs autour pour entourer efficacement ce duo ? Bref, je vois pas Dallas faire mieux que le play-in et je suis même pas sûr qu’ils en sortiront.

Clément : Clippers

C’est chaque année la même chanson avec les Clippers. Des ambitions débordantes, deux stars qui ont les dents longues et des role players prêts à se donner pour le collectif. Mais dans les faits, Kawhi Leonard et Paul George pourraient bien encore être blessés, et le collectif en pâtira encore. Décevoir est un bien grand mot, car ils ont toujours de quoi être en Playoffs, mais il y a un vrai décalage entre les ambitions réelles de l’équipe de Steve Ballmer et ce qu’ils vont effectivement fournir en fin de saison. Leur vieillissant effectif aurait été incroyable en 2019, mais en 2024 ce sera peut-être un peu juste. Ils rêvent de Finales NBA chaque année, mais au final, une saison avec Norman Powell qui gagne le titre de meilleur sixième homme serait déjà réussie.

Robin : Sixers

La première règle pour démarrer une saison NBA de la pire des manières possibles est d’avoir plusieurs membres de la franchise en proie à des problèmes judiciaires. Heureusement, il est impossible pour les Charlotte Hornets de nous décevoir. La deuxième règle pour démarrer une saison NBA de la pire des manières est d’avoir une superstar qui demande son transfert mais se ramène quand même au camp d’entraînement. Synonyme : avoir James Harden dans son effectif. De plus, j’adore Tyrese Maxey, mais pas assez pour croire en lui en tant que porteur de balle principal dans une équipe qui vise haut, les ailes sont trop peu profondes et je n’ai jamais été convaincu par Tobias Harris en tant que poste 3. Enfin, l’intégralité de l’équipe ou presque est en fin de contrat, ce qui n’est pas la meilleure manière de construire un effectif soudé et solidaire. Mon pari ? Les Sixers joueront le play-in cette saison et la seule demi-finale jouée par Joël Embiid aura lieu à Paris.