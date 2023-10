Quelle franchise va nous étonner en 2023-24 ? La rédaction a tranché

Ding-dong ! Une semaine avant le début de cette saison NBA 2023-24, et on se plie donc au petit jeu habituel des pronostics. Sept trophées individuels en jeu, une bague à aller chercher, un All-Star Game à viser… la rédaction s’est mouillée et vous donne donc son avis sur quelques sujets brûlants. Aujourd’hui ? Après la Finale NBA ou les futurs All-Stars hier, voici notre avis sur les potentielles belles surprises de la saison !

Giovanni : Rockets

Et si les Rockets cessaient d’être la punchline de la NBA ? Houston avait besoin d’un coach, Houston a trouvé un coach (Ime Udoka). Houston avait besoin d’un leader technique, Houston a trouvé un leader technique, et même un peu plus que ça (Fred VanVleet). Houston avait besoin d’un aboyeur pour garder les gosses focus ? Dillon Brooks est arrivé. Quelques réserves me concernant sur le profil de Jalen Green mais la raquette Sengun / Jabari me parait potentiellement terrifiante si elle est bien accompagnée, et l’arrivée d’Amen Thompson me hype grandement également. Rajoutez à cela une petite concurrence sympa qui s’installe avec es Spurs, et la saison des Rockets pourrait bien être un peu plus intéressante que les précédentes. pas dans les hauteurs du classement évidemment, mais pas si loin que ça… du play-in ?

Nico M : Nets

Derrière les deux cadors Milwaukee et Boston, il y a des places à prendre à l’Est. Et les Nets pourraient bien en surprendre plus d’un ! Si Brooklyn a affiché un bilan négatif la saison dernière suite aux transferts de Kevin Durant et Kyrie Irving à la deadline (12-15), je les vois bien devenir un vrai poil à gratter cette saison. Mikal Bridges va être All-Star, Ben Simmons semble de retour en forme, Nic Claxton et Cam Johnson vont continuer à progresser, il y a des vétérans plutôt solides et un coach compétent, bref Brooklyn ne sera pas bon à prendre selon moi. Pas impossible que ça termine dans le Top 5 de l’Est.

Nico V : Nets

Les Nets. Comme expliqué durant leur journée preview, les joueurs de Jacque Vaughn ont une belle marge de progression en tant qu’équipe. Ben Simmons peut revenir très fort, Mikal Bridges accéder au statut de All-Star, Nic Claxton à celui de MIP grâce à une fantastique saison. Et à l’hiver, les bons résultats des Nets permettront a Sean Marks de récupérer un autre All-Star, de quoi propulser les Nets dans le… top 4 de l’Est ?

Alex T : Pelicans

C’est pas l’équipe qui vient en premier à l’esprit généralement mais j’ai beaucoup aimé la première partie de saison des Pelicans. Défensivement comme offensivement, c’était spectaculaire avec des leaders qui répondaient présent et des belles surprises à la pelle. Même s’ils n’ont fini qu’au play-in à la fin de saison, ce groupe était 3ème à l’Ouest début janvier… Je mise donc sur une année à NOLA sans pépins majeurs et sans une infirmerie qui déborde de partout. Zion, Ingram, C.J., la malice d’Alvarado, le bucheron Jonas dans la raquette, le mur Herb Jones, les progrès de Trey Murphy et Willie Green pour cimenter tout ce beau monde. Je serais pas si surpris de voir NOLA finir Top 5-6 à l’Ouest. Allez on y croit !

Clément : Magic

Certains diront que je ne suis pas objectif, et ils auront peut-être raison, mais il y a de quoi imaginer le Magic faire une vraie saison cette année et être enthousiaste pour eux. Paolo Banchero et Franz Wagner ont progressé la saison dernière puis au Mondial (que ce dernier a même remporté avec son frère Moritz, également dans le coin), Markelle Fultz pourrait bien exploser et Wendell Carter Jr. continue son travail de l’ombre. Les rookies ont également une belle carte à jouer en se fondant dans ce collectif qui prend forme lentement mais sûrement. La deuxième partie de saison des hommes de Jamahl Mosley est très encourageante et ils sont capables de reproduire ce schéma sur une saison complète, surtout dans une conférence Est plus ouverte que jamais et en ayant Joe Ingles comme gardien de centre aéré et responsable buvette.

Robin : Hawks

J’allais répondre le Magic, mais mon argumentaire allait être un copier-coller de celui de Clément (sans le côté subjectif parce que sérieusement, qui supporte cette franchise ?) Du coup, je pars sur les pigeons de Géorgie. J’ai toujours eu confiance en les équipes dirigées par Quin Snyder et je pense que cet excellent coach n’a jamais eu dans ses mains un joueur aussi fort qu’un Trae Young revanchard. L’égérie Hair&Shoulders a été snobé du All-Star Game et de la sélection américaine pour la Coupe du Monde, l’année dernière, et je l’imagine sans problème sortir une saison de calibre MVP afin de faire taire ses nombreux détracteurs. Accompagné de Dejounte Murray, et d’une armée de jeunes aux longs bras (Jalen Johnson, De’Andre Hunter ou encore Onyeka Okongwu), je ne serais pas surpris de voir les Faucons finir la saison avec l’avantage du terrain au premier tour des Playoffs.