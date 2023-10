Ce soir c’est la dernière ! La dernière occasion de regarder de la NBA cette saison… en se foutant du score, la dernière occasion de se tester sur un réveil nocturne avant la reprise mardi soir. Envoyez le programme, et kiffez l’artificier de fin de soirée.

Le programme de la soirée :

1h : Pacers – Cavs

1h : Magic – Flamengo

1h : Sixers – Hawks

1h30 : Raptors – Wizards

2h : Mavericks – Pistons

2h : Rockets – Heat

2h : Bucks – Grizzlies

4h : Warriors – Spurs

8 matchs de basket cette nuit, enfin sept + un puisqu’un match face à Flamengo n’est pas du basket mais une danse. Du Tyrese Haliburton contre les jeunes et beaux Cavs pour commencer, Joel Embiid qui daignera peut-être jouer face aux Hawks alors que James Harden, lui, a au moins le mérite de dire qu’il n’a pas envie, alors que les jeunes Français Bilal Coulibaly et Killian Hayes taperont leurs derniers hectomètres de pré-saison ce soir, respectivement face aux Raptors et aux Mavericks.

Les Rockets prendront la suite à 2h face au Heat, puis le duo Damian Lillard / Giannis Antetokounmpo se chauffera – peut-être – une dernière fois face aux Grizzlies, avant le feu d’artifice de cette pré-saison, un match entre les Spurs de Victor Wembanyama et les Warriors de Jonathan Kuminga, criez pas c’est pour la rime. En espérant que les Spurs et les Dubs fassent jouer tous leurs leaders, parce que se cogner deux semaines de pré-saison pour se terminer la tronche avec un duel Moses Moody vs Devonte’ Graham merci mais non merci.

On tire le rideau cette nuit, et il nous restera donc 4 jours pour se chauffer la voix et pour capitaliser sur les heures de sommeil. Alors à ce soir mais n’ayez crainte, ce ne sera qu’un au revoir, un “à très vite”.