30 Previews en 30 jours : la vidéo 100% Phoenix Suns ! Apéro TrashTalk

Comme chaque année la série la plus folle du YouTube game débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu'aux premiers rebonds de la saison qui s'annonce. 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une heure d'analyse si tout va bien. Aujourd'hui ? La preview 100% Phoenix Suns !

C’est l’histoire d’une superstar à peine éclose (Devin Booker), qui reçoit l’aide d’un first pick de Draft qui aimerait qu’on le considère comme tel (Deandre Ayton) et surtout celle de l’un des meilleurs meneurs de l’histoire (pas Cameron Payne), le tout backé par de vrais soldats (Jae Crowder) et quelques jeunes pépites (Mikal Bridges et Cam Johnson) et coaché par un homme qui n’a déjà plus rien à prouver (Monty Williams). Au bout du compte ? Une finale NBA, perdue logiquement face à un martien et sa bande, mais peut-être aussi le début d’une belle histoire que les Suns veulent désormais ponctuer par un titre. Il y aura encore une fenêtre de tir cette saison, évidemment, et les Suns repartent en tout cas avec le même effectif mais en mieux car avec un fabuleux parcours en Playoffs en guise d’expérience supplémentaire. Depuis la bulle de 2020 la franchise de l’Arizona est tout simplement injouable quand elle n’affronte pas de demi-dieu grec, alors Monty sait ce qu’il lui reste à faire pour franchir la marche qu’il manque aux Suns.

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2021-22 des Suns de Phoenix.