Les salaires de la saison 2021-22 des Phoenix Suns : grand soleil dans les banques de l’Arizona mais attention, les jeunes Cactus sont gourmands

Après avoir surpris la planète basket en atteignant les Finales NBA en juin dernier, les Suns font désormais partie des darlings de tout fan de la balle orange. Ainsi, avec la prolongation de Chris Paul et un Devin Booker plus heureux que jamais, la franchise de James Jones se porte bien sur tous les plans, notamment le plan salarial, mais devra tout de même faire face à de nombreuses questions et prolongations éventuelles cette année.

Petit guide pratique sur le Salary Cap et les Exceptions

___

Situation financière par rapport au cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 136,606,000$ cette année.

Le Salary Cap de la NBA est fixé à 112,414,000$ cette année.

Avec 130,043,051$ engagés contractuellement sur cette saison 2021-22 , les Suns sont à leur zénith financier avec une banque parfaitement gérée pour un effectif ultra performant. Un tableau ensoleillé de haut en bas sans aucun nuage surpayé pour l’heure mais avec pas mal d’intempéries de prolongations à prévoir.

Si l’on s’arrête aux quatre premières colonnes de ce tableau, on est clairement sur une masterclass irréprochable. Une trentaine de millions pour un Booker qui se rapproche petit à petit du top 10 des meilleurs joueurs NBA et une autre pour un CP3 toujours performant et au leadership sans pareil, c’est du cocktail servi sur un transat aux Maldives pour Robert Sarver. Derrière, il faut faire une chute libre pour arriver au contrat suivant qui est pour l’heure celui de Deandre Ayton. Le premier pick de la Draft 2018 commence enfin à répondre aux attentes placées en lui il y a des années et ses derniers Playoffs ont plus que légitimé sa douzaine de ventilateurs, jusqu’à associer son blaze au aussi fameux que redouté « contrat max », ce qui est loin de plaire au management arizonien (voir plus bas). Les poignets expérimentés et vicieux de Jae Crowder et Dario Saric suivent ensuite le pas, avec la prolongation déjà actée de Cameron Payne et la prolongation bientôt actée (?) de Mikal Bridges en embuscade. Complétez le tout avec des vétérans comme JaVale McGee et des jeunots prometteurs comme Cam Johnson et Jalen Smith (à voir) et vous obtenez une grille de salaires logique, respectant globalement la hiérarchie de l’effectif et avec surtout de très belles affaires pour James Jones.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison suivante : 5

Devin Booker

Chris Paul

Jae Crowder

Dario Saric

Cameron Payne

Malheureusement, lorsque l’on regarde plus à droite dans le tableau, on commence à comprendre que les quelques parenthèses glissées dans le paragraphe précédent n’étaient pas anodines. Le duo Devin – Chrissou sera toujours à la baguette, et ce au moins jusqu’en 2024 avec un contrat prolongé et bien géré chez le Point God, le duo étant secondé par Cameron Payne en parfait sixième homme plus performant que jamais. La triplette arrière pourra compter sur Jae Crowder et Dario Saric qui s’occuperont quant à eux des postes 3 et 4 pour un rapport qualité/prix plus qu’honnête. Cinq joueurs de qualité et à bas prix donc, mais derrière, personne, plus rien, nada, walou. Car oui, l’effectif actuel des Suns est en grande partie composé de jeunes performants et talentueux, mais surtout en quête de reconnaissance financière…

Trois joueurs dans des situations intéressantes cette saison