Les 30 Previews en 30 Jours sont lancées ! La saison 2023-24 débutera le 24 octobre et comme chaque année, on vous présente chacune des 30 franchises de la ligue, en détail, à travers des articles évidemment mais aussi avec une preview en vidéo, tous les jours à l’heure du déjeuner. Aujourd’hui ? Place à la preview des Philadelphia Sixers !

Au menu ? Le coup d’œil dans le rétro, le marché de l’été, le roster, la question de la mort, le Gérard d’Or, le pronostic… on prend les mêmes et on recommence en tentant de se projeter au mieux pour cette nouvelle saison !

A quoi bon faire la preview d’une franchise dont on sait d’avance comment la saison va se finir ? C’est la question que l’on finira peut-être par se poser si d’aventure les Sixers continuent d’échouer chaque année ou presque en demi-finales de Conférence. Cinq fois sur six ces dernières années pour être très précis, et cette saison ne démarre franchement pas sous les meilleurs auspices. On attendra de connaitre le fin mot de l’histoire avec James Harden (il a demandé son transfert et les Sixers veulent récupérer de la bonne came en échange) mais globalement c’est un été assez calme qu’a connu la franchise de Philly, qui comptera cette saison plus que jamais sur son MVP de pivot Joel Embiid, l’Américain préféré de ton Américain préféré. La progression de Tyrese Maxey et les débuts de Nick Nurse sur le banc seront aussi scrutés, alors envoyez la preview… et rendez-vous en demi de conf ?