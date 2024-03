Kai Jones a signé hier un contrat de 10 jours avec les Philadelphia Sixers. Dans la foulée, il a pris la direction du Delaware pour jouer en G League avec les Blue Coats. Un retour à la compétition assez discret pour l’ancien des Charlotte Hornets.

Kai Jones a 10 jours pour essayer de redorer son image et ainsi relancer sa carrière en NBA. Coupé par les Charlotte Hornets après une série de déclarations lunaires et de comportements douteux, l’intérieur a retrouvé une terre d’accueil en Pennsylvanie, chez les Philadelphia Sixers. En grosse galère dans la raquette depuis la blessure de Joel Embiid, la franchise gérée par Daryl Morey a tenté le pari.

Première étape de cette collaboration commune : un match de G League. Kai Jones a affronté, avec les Delaware Blue Coats, le Birmingham Squadron. Une victoire 132 à 126 des Manteaux Bleus qui les rapprochent de la première place à l’Est, actuellement occupée par le Osceola Magic.

Kai Jones a été relativement discret lors de la rencontre, mais très efficace. En 30 minutes sur le parquet, l’intérieur a posé 14 points, 8 rebonds, 5 passes et 5 interceptions à 6/7 au tir. Il n’a pas forcé pour se montrer absolument sous son meilleur jour, mais a laissé le jeu venir à lui en essayant d’être actif des deux côtés du terrain. Une attitude qui va forcément plaire à Nick Nurse, entraîneur de “l’équipe une”.

SWATTED BY KAI JONES!

He's up to 10 PTS, 5 REB, and 3 STL in the third quarter for the @blue_coats

— NBA G League (@nbagleague) March 16, 2024

La prochaine rencontre des Delaware Blue Coats aura lieu ce soir lors d’un remake contre Birmingham. Reste à voir si Kai Jones fera encore partie de l’effectif où s’il a déjà assez montré pour rejoindre les Sixers. Premier élément de réponse ce samedi avec la réception par Philadelphie des… Charlotte Hornets.

Parfois, le hasard fait très bien les choses.

Terquavion Smith, Ricky Council, and Jeff Dowtin combined for 70 points in tonight's 20-point comeback win for the @blue_coats. In Kai Jones debut with the Blue Coats he had 14 points and 8 rebounds as the Blue Coats continue to fight for the first seed.

👏 Smith: 26 PTS, 6 REB

👏 Smith: 26 PTS, 6 REB pic.twitter.com/IptGWUQH8P

— NBA G League (@nbagleague) March 16, 2024