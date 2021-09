30 Previews en 30 jours : la vidéo 100% Detroit Pistons ! Apéro TrashTalk

C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk ! Comme chaque année la série la plus folle du YouTube game débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une heure d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On démarre fort (non) avec la preview 100% Detroit Pistons !

Pour retrouver l’intégralité des vidéos de la chaine TrashTalk, c’est juste ici !

La hype est de retour à Motor City ! Avec l’arrivée de Cade Cunningham, la ville chère aux Bad Boys s’apprête à retrouver un peu de lumière et les projos seront évidemment tournés vers celui qu’on annonce comme une future superstar. Ira-t-il chercher le Rookie de l’Année sans trembler ? Quid de sa rivalité avec Jalen Green ? Autant de questions qui vont alimenter l’actu des Pistons. Dans son sillage, on espère voir Killian Hayes profiter au max de sa saison sophomore (sans blessures) alors que Saddiq Bey cherchera, lui, à confirmer les très belles choses montrées lors de son année rookie. Bien entendu, on n’oublie pas Jerami Grant qui devrait partager le leadership avec la nouvelle coqueluche de la Little Caesars Arena. Les résultats seront peut-être pas fous mais on devrait avoir de quoi s’ambiancer dans le Michigan cette saison. Le League Pass, c’est tout droit.

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2021-22 des Pistons de Detroit. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !