Kevin Durant, le joueur qui va nous faire cliquer sur les Suns

Si on s’intéressera bien entendu à l’ensemble des joueurs des Phoenix Suns cette saison, il y en a un qui va particulièrement nous donner envie de cliquer sur les Cactus au cours de la saison NBA 2023-24. Et ce gars-là, c’est Kevin Durant, puriste parmi les puristes de la balle orange.

La preview complète des Phoenix Suns 2023-24

On dit souvent que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais difficile quand même de ne pas considérer Kevin Durant parmi les joueurs les plus kiffants à regarder. Car si c’est le cas, faut penser à changer de sport. Considéré à juste titre comme l’un des plus grands scoreurs de l’histoire de la NBA, KD est une merveille de basketteur qui nous rappelle chaque soir pourquoi on aime ce sport. Peu importe le maillot, peu importe l’endroit, peu importe l’adversaire, le Slim Reaper va claquer ses 30 points en 50-40-90, avec l’élégance qui va avec. Même à 35 ans, même après avoir connu plusieurs gros bobos.

La saison qui arrive s’annonce particulièrement importante pour Kevin Durant. Après l’échec du projet Nets et l’élimination prématurée en Playoffs avec sa nouvelle équipe de Phoenix l’an passé, Durant veut rebondir collectivement en Arizona. Il a une belle armada autour de lui, avec notamment son pote Devin Booker et l’ancien All-Star Bradley Beal, mais il devra plus que jamais briller individuellement pour espérer ajouter une troisième bague de champion à son palmarès, la première en dehors des frontières de Golden State. De quoi nous offrir l’une de ses meilleures saisons en carrière ? C’est bien possible.