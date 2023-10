La saison 2023-24 des Phoenix Suns… dans leur pire cauchemar

C’est la nouveauté de la saison à la rédaction de TrashTalk. Les 30 previews en 30 jours c’est bien, analyser chaque joueur de chaque équipe pourquoi pas, mais se laisser aller à sa propre imagination, parfois, ça ne fait pas de mal et ça empêche même de vieillir. Tout au long de ces previews l’équipe vous proposera donc le scénario… cauchemar pour chaque franchise NBA en 2023-24. Et si d’aventure votre équipe lâchait une masterclass cette saison et que vous n’avez pas envie d’être heureux, vous pourrez toujours relire ce papier en avril et vous convaincre que tout s’est mal passé. Aujourd’hui ? Les Suns de Phoenix !

Mais aussi : La saison 2023-24 des Phoenix Suns… dans un monde idéal

Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal, un trio infernal… qui n’a joué que 15 matchs ensemble.

On l’attendait un peu, la réalité s’est chargée de transformer notre crainte en désastre pour Phoenix. La saison commence bien pour les Suns, les victoires s’enchaînent et… patatras. Bradley Beal souffre subitement de sa cuisse, une semaine d’arrêt, puis deux… et à son retour, c’est le genou de Kevin Durant qui se met à grincer. Devin Booker s’agace doucement de son côté, et en l’absence presque constante d’une des trois stars, Phoenix remporte un peu moins de matchs, le groupe étant pénalisé par le manque de régularité des gros joueurs. Bradley Beal se blesse encore début janvier, au moment où Kevin pouvait jouer de nouveau, et les quelques matchs de repos de Booker ne permettront pas au trio de briller à la hauteur des promesses qu’on espérait. Les temps de passage en termes de victoires face aux concurrents de l’Ouest sont mauvais, ça n’augure rien de bon.

Frank Vogel, la vraie mauvaise idée

Monty Williams, qu’est-ce que tu nous manques… Frank Vogel a beau avoir le titre 2020 des Lakers dans son CV, la relation devient très compliquée avec le groupe une fois les premières turbulences médicales des stars arrivées. Dans le jeu, les rares moments où le big three joue sont marqués par un embouteillage offensif entre Beal et le duo Durant-Booker, qui isole rapidement l’ex-joueur de Washington du jeu pour conserver leurs tirs. La gronde monte, et les joueurs de rotations ont du mal à savoir dans quel camp se positionner car Vogel n’adapte pas son jeu comme il faudrait le faire. Dans le même temps, Lakers, Nuggets, Thunder et Grizzlies sont déjà devant au classement. Mi-janvier, c’en est trop et Vogel est licencié. De quoi laisser planer de gros doutes concernant la trade deadline hivernale à venir.

Sortie prématurée des Playoffs, triste destin d’un groupe à l’alchimie bancale

Les Suns arrivent en 5e position de l’Ouest début avril, et ce sont les jeunes pousses du Thunder qui se dressent face à eux après une saison fantastique. Plus en place, Shai Gilgeous-Alexander et ses collègues profitent de la science tactique de Mark Daigneault pour tirer le meilleur profit des faiblesses de Phoenix. Chet Holmgren se fait 12 Jusuf Nurkic au petit déjeuner, Shai prouve qu’il a l’étoffe d’un très grand en étant éblouissant statistiquement dans le jeu. Kevin Durant permet aux Suns de prendre un match à OKC (1-1) mais le retour dans l’Arizona est terrible. Deux défaites, le nouveau coach des Suns ne parvient pas a contenir les multiples dangers du Thunder. Les Éclairs termineront le job à la maison 4-1, le ciel est très, très sombre chez les Cactus.