Victor Wembanyama vs Minnesota : 29 points, match solide mais frustrant

Opposé aux Wolves et à son compatriote Rudy Gobert, Victor Wembanyama a ce soir envoyé une belle ligne statistique : 29 points, 9 rebonds, 4 passes et 4 contres. Une soirée sympathique gâchée par la défaite face à une équipe de Minnesota solide sur ses appuis à l’heure d’assurer le match.

Victor Wembanyama contre Rudy Gobert. Un cadre un poil plus officiel que le duel entre les deux tiges organisé sur le parquet de la JSF Nanterre il y quelques années, un poil plus excitant aussi. Si la Gob’ a pu déclarer avant le match qu’il regarde les premiers pas de Wemby en NBA avec le ressenti d’un papa fier de son fils, attention à ce que ce dernier ne soit trop chafouin avec son “paternel”. Cette nuit, c’est bien en faveur du jeunot que la confrontation directe a tourné.

Gobert est bien entendu un joueur à portée plus défensive. C’est même l’un des tous meilleurs de NBA. Pourtant, il lui a paru difficile de contrer le jeu si perturbant de son compatriote. Wembanyama s’est trouvé la plupart du temps servi en périphérie, et la défense de Rudy – portée sur la percussion – a laissé bien des boulevards au Vic’ pour tirer sans trop de contestation. Dommage, il sait sacrément bien shooter. Et même à un mètre derrière la ligne à 3-points. On note quand même le petit dunk de ce cher Roudi sur Victor façon baptême sur la première balle de la rencontre, pas question de se faire marcher dessus.

Une action qui a pour effet de lancer directement le rookie des Spurs dans le match. Une petite crêpe sur la planche à la Chesnay-Rocquencourt pour son coéquipier Bleu, il ne se fera pas avoir deux fois le loustic. En attaque, c’est assez ouvert sur les tirs et ça fait donc filoche à plusieurs reprises. Dans un style toujours très élégant, toujours si spécial pour quelqu’un de 2m24. Collectivement, San Antonio prend les rênes en début de rencontre mais c’est sans compter sur ce diable d’Anthony Edwards, qui prend les choses en main avant la mi-temps et découpe la défense des Éperons sans grande difficulté. Les Wolves, qui avaient semblé sous-estimer leur adversaire au début, basculent en tête à la mi-temps.

En seconde période ? Minnesota déroule, prend la quinzaine de points d’avance et déroule ensuite sereinement. Match plié ? Il faut croire, mais pour nous, c’est loin d’être fini car Wemby et la Gob’ sont encore en jeu et s’affrontent directement sur demi-terrain. Nous n’avons pas encore évoqué la prestation de Karl-Anthony Towns, qui masse virilement Zach Collins (manière polie de dire que le bougre se fait pourrir la tronche), 29 points et 12 rebonds pour le Chat. Allez, le frisson d’un money time ? À la faveur de plusieurs tirs primés par Keldon Johnson et Devin Vassell, les fans des Spurs espèrent mais les Wolves ont les reins solides. +8 Minny à 2 minutes du terme, Wemby plante un gros alley oop, ça ne suffira pas. Le Vic’ termine avec 29 points, 9 rebonds, 4 passes et 4 contres, à 12/21 au tir. Un match qui aura été géré en patron par Minny quand ça a été nécessaire, rien à redire. Wemby peut toutefois être satisfait de son match, complet malgré 5 fautes.