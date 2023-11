Victor Wembanyama a envoyé du bois cette nuit face aux Wolves : 29 points, 9 rebonds, 4 passes et 4 contres à 12/21 au tir. Une rencontre de haut niveau gâchée par la défaite face à des Loups sérieux jusqu’au bout. L’image de son match ? Elle est après, c’est assurément ce beau moment avec Rudy Gobert, son ami mais adversaire du soir.

Une crêpe pour lancer son match, sur son copaing Rudy. Puis ensuite, des tirs, des alley oop, et des flèches (très) longues portée. Dédicace à la Gob’ qui n’a pu que regarder le tir de son compatriote rentrer après être parti d’un gros mètre derrière l’arc. On pense aussi au tir de fou sur la ganache de Karl-Anthony Towns. Sans oublier les dunks qui nous font forcément penser à ces moments où l’on s’est tous pris pour un géant à envoyer des tomars de fou sur les paniers taille U11… Allez, on s’fait ça tout de suite .

Victor Wembanyama qui contre Rudy Gobert au poste ! 🇫🇷

VICTOR WEMBANYAMA. 🔥🔥🔥

Victor Wembanyama REVERSE ally-oop slam 🤯

Victor Wembanyama pulls up from DEEP 🎯

Victor Wembanyama debuting some post moves 🔥

