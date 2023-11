Si les Pistons n’ont pas su mettre fin à la série de victoires des Sixers cette nuit, la bande de Monty Williams peut au moins se satisfaire de l’état de forme du moment de Killian Hayes. Le guard tricolore a encore livré une prestation solide cette nuit pour Detroit.

Pour les stats du match, c’est par ici.

On dit que l’appétit vient en mangeant mais on pourrait aussi dire que la confiance appelle la confiance et les perfs qui vont avec. Depuis quelques matchs maintenant, Killian Hayes semble un joueur nouveau chez les Pistons. Certes, le bon défenseur et le créateur sont toujours là mais Kiki nous montre enfin son meilleur visage sur le plan offensif avec un shoot bien plus consistant et de l’agressivité.

Cette nuit face aux Sixers, Hayes a probablement été le meilleur des Pistons sur le terrain. Pas de forçage, il a joué juste, il a créé des bons décalages, il a été un vrai moteur pour Detroit. La feuille de stats vient confirmer l’impression visuelle : 23 point (season high), 6 passes, 5 rebonds et 2 interceptions pour Killian Hayes.

Malheureusement pour le Français, sa perf ne coïncide pas avec une victoire, la faute à des Sixers qui planent actuellement sur la Conférence Est (7 victoires de rang désormais). Bousculés par les Pistons et méconnaissables en première mi-temps, les joueurs de Nick Nurse ont sonné la charge à la reprise derrière le trio Embiid-Maxey-Harris pour l’emporter finalement sans trop de stress. (124-117) Les défaites s’enchainent pour Detroit (septième de suite également) mais il y a quelques rayons de soleil dans le ciel gris de Motor City et Killian Hayes en est certainement un depuis quelques matchs. On croise les doigts désormais pour qu’il garde ce niveau sur la durée.