Indomptable, incroyable, exceptionnel : les superlatifs ne sont pas usurpés pour la performance sensationnelle de Luka Doncic face aux Clippers. 44 points, 6 passes, 6 rebonds à 17/21 au tir, dont 42 points marqués en trois quart-temps seulement. Los Angeles lui appartient.

Que dire, si ce n’est que la mèche blonde venue de Slovénie est bien trop forte au sport nommée basketball ? Cette nuit, Luka Doncic a écrasé les Clippers sans bavure aucune. Un match dominé de la tête des épaules à compter du deuxième quart-temps, c’est à dire à partir du moment où les Clips ont commencé à jouer comme du n’importe quoi. Du slalom dans la défense à faire rougir de jalousie les amateurs de gymkhana, des tirs à 3-points indéfendables… un combo tueur contre lequel il n’est possible que de hausser les yeux et de se dire que l’orage va bien finir par passer.

Les highlights du match de Luka Doncic face aux Clippers.

44 points

6 rebonds

6 passes

17/21 (!!!!!) au tir

6/9 à trois points

Tout ça en à peine trois quart temps.pic.twitter.com/wpb9yBJRFP

La performance est exceptionnelle, bien que facilitée par une défense des Voiliers complètement infâme sur certaines séquences. Attention, on n’enlève rien à Luka, loin de nous l’idée. Disons simplement que quand une équipe décide de ne pas se bouger le train et accepte presque volontiers l’humiliation, ça rend le boulot assez pratique. La performance du leader des Mavericks rappelle qu’il sera un concurrent sérieux – si le rythme se poursuit – pour un certain trophée assez prestigieux en trois lettres. Il est aussi le symbole de la bonne forme de Dallas, qui réalise un début de saison canon (7-2) et prend sa première victoire au sein du NBA In-Season Tournament !